„Minciunile” spuse în documentarul „Harry şi Meghan” lansat de Netflix. Detaliile care au tras val de critici

Joi, 8 decembrie, Netflix va difuza primele trei episoade din cadrul documentarului Harry și Meghan, care se concentrează pe viața ducelui și ducesei de Sussex. Miniseria a primit, deja, valuri de critici din partea spectatorilor, din cauza imaginilor folosite pe platforma de streaming.

Documentarul controversat despre Prințul Harry și Meghan Markle, ce va apărea pe Netflix, a stârnit deja multe controverse în presa internațională. Criticii au fost extrem de nemulțumiți de faptul că seria ar conține imagini înșelătoare.

Potrivit jurnaliștilor străini, în trailerul documentarului Harry și Meghan apare o fotografie decupată din anul 2007, în care ducele de Sussex este urmărit de paparazzi, în timp ce era într-o relație cu fosta lui iubită, Chelsy Davy, deși documentarul este bazat pe povestea lui de iubire cu actuala soție, Meghan Markle.

În fotografia originală, Prințul Harry este văzut cu brațul în jurul lui Davy, în timp ce o protejează de avalanșa de jurnaliști, pe aeroportul Heathrow.

Expertul în limbajul corpului Jesus Enrique Rosas a subliniat greșeala pe Twitter:

You just can’t make this sh*t up. For Harry and MEGHAN’s Netflix teaser they included a cropped picture of Harry… with Chelsy Davy! LMAO

WHAT IS THIS 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/eVgLLG78c8

— Jesús Enrique Rosas – The Body Language Guy (@Knesix) December 4, 2022