Ce a spus Meghan Markle despre Regina Elisabeta după ce nu i s-a permis să îi fie alături în ultimele ore de viaţă, la Balmoral. „A fost o perioadă dificilă”

Ce a spus Meghan Markle despre Regina Elisabeta, după ce nu i s-a permis să îi fie alături în ultimele ore de viaţă. Puțini se așteptau ca fosta actriță de la Hollywood să aibă această reacție. Partenera Prințului Harry a vorbit, într-un interviu oferit presei internaționale, despre cum a fost atmosfera în familia regală britanică în ultimele săptămâni.

Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață pe data de 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția. A condus Coroana britanică timp de mai bine de 70 de ani. La momentul decesului, regretata suverană era în vârstă de 96 de ani.

Prințul Harry și Meghan Markle se aflau la Londra când a avut loc tristul eveniment. Cuplul de Sussex a rămas în Marea Britanie până când a avut loc înmormântarea regretatei regine Elisabeta a II-a. S-a întâmplat pe data de 19 septembrie.

În mod surprinzător, moartea monarhului i-a reunit pe ducii de Sussex cu restul familiei regale britanice. Asta în ciuda faptului că, de-a lungul ultimilor doi ani de zile, între aceștia au avut loc tensiuni intense. Se pare că toți au îngropat, însă, securea războiului și au tratat evenimentul cu respectul cuvenit.

Într-un interviu oferit publicației Variety, Meghan Markle a fost solicitată să vorbească despre perioada de doliu a familiei regale britanice. Partenera de viață a Prințului Harry a spus că a urmat o perioadă dificilă pentru toți membrii Casei Regale din Marea Britanie, după stingerea din viață a monarhului.

Aproape nimeni nu s-ar fi așteptat ca Meghan Markle să vorbească în astfel de termeni despre regretata suverană. Multe voci erau de părere că soția Prințului Harry se va abține, mai degrabă, decât să aibă intervenții publice pe acest subiect. Pentru că nu i s-a permis să îi fie alături în ultimele ore de viaţă, unii s-ar fi așteptat ca fosta actriță să reacționeze mai puțin plăcut.

Regina Elisabeta și prințul Philip au format un cuplu timp de 73 de ani. Soțul regretatei suverane a murit în anul 2021. Totuși, el nu a fost înmormântat atunci, ci abia în anul 2022, împreună cu cea care i-a fost alături o viață întreagă. Evenimentul a avut loc la Capela St. George de la Castelul Windsor.

Partenera Prințului Harry a vorbit și despre moștenirea pe care bunica soțului ei a lăsat-o în urmă. Despre aceasta, ducesa de Sussex a spus că a fost „atât de frumoasă”! Regretata suverană rămâne cel mai strălucit exemplu în materie de leadership feminin, potrivit lui Meghan Markle.

Fosta actriță de la Hollywood a spus că a fost foarte recunoscătoare că a putut să îi fie alături Prințului Harry. Acesta a participat la mai multe evenimente organizate în memoria bunicii sale, în săptămânile ce au urmat înmormântării suveranei. La unele dintre ele a participat și Meghan Markle.

„Sunt profund recunoscătoare că am putut petrece timp cu ea și că am reușit să o cunosc. Am reflectat la cât de special m-am simțit când a avut loc logodna oficială. Mă simt norocoasă. Continui să fiu mândră că am fost primită cu căldură de către monarh”, a mai spus ducesa.