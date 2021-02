Ce a spus Mario Fresh despre fata Andreei Esca. Detaliul enervant al Alexiei Eram

Mario Fresh și Alexia Eram, deși, sunt foarte tineri, formează deja un cuplu de peste patru ani. Cei doi au planuri serioase de viitor. Cu toate acestea, un lucru îl enervează pe artist la iubita lui.

Mario Fresh și Alexia Eram formează un frumos cuplu de peste patru ani. Cei doi tineri se iubesc enorm si au planuri de viitor împreună. Pe conturile de socializare cei doi au un număr impresionant de fani, cu care împărtășesc momente din viața lor. Recent, artistul a povestit fanilor lui un detaliu care totuși, îl enerveaza la iubita lui.

Mario Fresh le-a povestit fanilor săi cum Alexia Eram petrece și 45 de minute doar să își aleagă o pereche de încălțări înainte de a ieși în oraș.

Cuplul a dezvăluit admiratorilor faptul că au planuri de viitor și se gândesc să devină părinți tineri. Totusi, au subliniat faptul că încă nu se va întâmpla asta dar intenționează ca în cinci ani să se întâmple și asta. Artistul a mărturisit că nu au dezbătut foarte mult acest subiect deoarece sunt încă foarte tineri.

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh