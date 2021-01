Mario Fresh a lăsat-o acasă pe Alexia Eram. Unde se distrează artistul român, fără fata Andreei Esca. Ce se întâmplă cu relația dintre cei doi tineri celebri, citiți în articolul de mai jos.

Mario Fresh, vacanță exotică fără iubita lui, Alexia Eram. Cu cine a fost surprins la plajă cântărețul

Este șoc în showbiz după ce s-a aflat că Mario Fresh a plecat in vacanță fără Alexia Eram. Artistul român se distrează în Tenerife, alături de părinții săi.

Totul s-a aflat după ce Cătălin Măruță l-a sunat pe Mario Fresh pentru a vedea ce face și l-a prins chiar în timp ce se afla la plajă. ”E bine aici, e frumos, foarte cald, noi murim de cald. Mai e o săptămână și ne întoarcem”, a spus Mario Fresh.

Cătălin Măruță l-a dat de gol pe Mario Fresh că se află în vacanță

Cătălin Măruță l-a tachinat puțin pe Mario Fresh cu privire la faptul că nu Alexia nu este lângă el pe plajă și insinuând că se află cu alticineva.

”Recunoaște că acum ai vrut să ni-i arăți pe mama Fresh și pe tata Fresh pentru că acum ți-a dat Alexia mesaj și a vrut să vadă cu cine ești la plajă”, i-a spus mai Măruță lui Mario.

Mario Fresh, mesaj din Tenerife pentru Alexia Eram

”Nu chiar, dar dacă vrei mergem și pe această variantă”, i-a răspuns lui Cătălin Măruță viitorul ginere al Andreei Esca. Spre sfârșitul convorbirii video, Mario Fresh i-a transmis un mesaj Alexiei Eram: ”O pup, o iubesc și abia aștept să mă întorc la ea acasă”.

Alexia Eram poate nu a mers în vacanță pentru că stat să își supravegheze investiția. Alexia Eram a investit tot ce a câștigat din internet într-un apartament. Așa cum era normal, Alexia Eram a dat vestea pe contul personal de socializare Instagram și a filmat deja primul vlog cu noua sa locuință.

Alexia Eram și-a cumpărat apartament

”Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a scris Alexia Eram pe Instagram. Proprietatea Alexiei Eram are două dormitoare și un living care se întinde pe două etaje. În plus, are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică jos.

Frumoasa brunetă, pentru amenajare, a dezvăluit că a ales un stil care îmbină elementele moderne cu cele retro. De asemenea, pentru că Alexia Eram recunoaște că are ”o obsesie legată de obiectele deco roz”, nuanțele care vor domina în apartamentul Alexiei vor fi gri și roz. Astfel, Alexia poata a rămas acasă să supravegheze totul.