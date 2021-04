Ce a spus Iulia Albu despre fiul lui Ștefan Bănică jr. și despre fata Andreei Esca. Măruță i-a dat dreptate

Iulia Albu a schimbat puțin personajele pe care le discută în mod normal la emisiunea „La Măruță” și a comentat copiii vedetelor la „marțea neagră”. Ce a spus despre fiul lui Ștefan Bănică Jr și despre fiica Andreei Esca?

Cunoscutul critic a decis ca ediția de azi să fie marcată de un comentariu mai deosebit, așa că a luat la puricat copiii vedetelor. Multe din persoanele publice de la noi au luat exemplul starurilor de afară și i-au introdus în mediul online pe moștenitorii lor.

Majoritatea dintre copii, chiar și de la câteva luni de viață, dețin pagini proprii pe rețelele de socializare. Iulia Albu a ales câteva din copiii celor care au reușit să fie un nume important la noi în țară precum fiul lui Ilie Dumitrescu, fiica Andreei Esca, fiica soților de la Clejani, dar și deja iubitul băiat cel mai mare al lui Ștefan Bănică Jr.

Se pare că în marțea neagră a plouat numai cu laude, pentru că fostul jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil” i-a complimentat pe majoritatea și a mărturisit că este total impresionată la nivel stilistic de Toto Dumitrescu, care este și un actor excepțional.

“Toto Dumitrescu e un exemplu foarte interesant, iar fotografiile sale din mediul online sunt ceva aparte, una din tinerele speranțe, chiar cred că e foarte mult potențial acolo. Mi se pare interesant și din punct de vedere stilistic, nu se supune trendurilor.

Iată că nu toți copiii vedetelor trebuie să calce pe urmele părinților în același domeniu!”, a detaliat vedeta. Ulterior, blondina a luat-o la bani mărunți pe fiica soților de la Clejani:

„Margherita a început ca o fată drăguță și muncitoare, iar ce se întâmplă acum nu e un maxim a ceea ce se poate face din punct de vedere stilistic. Are lucruri care nu sunt extravagante, ci deocheate. Aș vedea mult mai multe de făcut.”

„Radu Ștefan Bănică va frânge foarte multe inimi. Are un look total diferit față de ce am văzut, e de-a dreptul fabulos. Dacă va explora în zona asta va fi un succes garantat. Alexia Eram are un cont de Instagram foarte cool. A abordat și zona de modă, a apărut și pe o copertă. Este cu siguranță mai implicată în categoria de influencer, un lucru foarte bun”

Iulia Albu (Sursa: „La Măruță”)