Iulia Albu a participat la o ediție incendiară astăzi la emisiunea lui Cătălin Măruță! Aceasta a comentat mai multe fotografii ale vedetelor cunoscute în showbiz-ul românesc, printre care și o poză în care Valentina Pelinel și Cristi Borcea apar alături de micuțele lor fetițe. Ce a avut de spus cunoscutul critic de modă despre familia lor l-a suprins chiar și pe prezentatorul de televiziune.

Iulia Albu, dezvăluiri despre Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Cătălin Măruță a fost surprins

Pentru că Iulia Albu a venit în platoul de la PRO TV chiar de Ziua Copilului, vedeta a dezvăluit câteva fotografii din copilăria ei, dar a și comentat anumite poze în care vedetele apar alături de micuții lor. Printre cei ce au intrat în vizorul criticului de modă se numără chiar Cristi Borcea și Valentina Pelinel, ce se bucură de o frumoasă poveste de dragoste și o familie extrem de unită.

Iulia Albu și Cristi Borcea au o legătură mult mai veche. Acesta a fost nașul vedetei când blondina s-a căsătorit cu fostul soț, Mihai Albu. La momentul respectiv, fostul dinamovist avea un mariaj cu Mihaela Borcea. Pentru că ‘Marțea neagră cu Iulia Albu’ a picat chiar de 1 iunie, respectiv ziua copilului, vedeta a dezvăluit ce părere are despre familia pe care afaceristul și-a întemeiat-o cu Valentina Pelinel.

Ce relație au acum Iulia Albu și Cristi Borcea. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

Chiar dacă Iulia Albu nu a mai păstrat legătura cu nașul ei, ba chiar a avut în trecut și o ceartă de proporții uriașe cu acesta, ea a dezvăluit că apreciază foarte mult relația pe care fostul dinamovist o are cu actuala parteneră, Valentina Pelinel. Aceasta a dezvăluit pentru Cătălin Măruță că blondina este o femeie frumoasă și are grijă de familia ei, iar fetițele pe care le are împreună cu Borcea sunt foarte drăguțe.