Ce a spus Diana Șoșoacă despre medicul Flavia Groșan. Nimeni nu se aștepta la asta

Nimeni nu se aștepta la asta. Ce a declarat Diana Șoșoacă despre Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea care susține că a tratat mii de pacienți care au avut coronavirus fără să respecte schema propusă de sistemul medical din România.

Senatoarea Diana Șoșoacă lovește din nou. Fostul membru AUR a declarat că este alături de doctorul Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea, care a reușit performanța de a trata mii de pacienți infectați cu noul coronavirus după o schemă proprie de tratament, fără a respecta regulile impuse de către sistemul medical din România.

Doctorul Flavia Groșan, medic pneumolog-bronholog, susține că face tot posibilul pentre ca pacienții săi, diagnosticați pozitiv cu COVID-19, să nu aibă nevoie de mască de oxigen. Specialistul a folosit un antibiotic clasic pentru a-i vindeca inclusiv pe cei care se aflau în stare gravă și dezvoltaseră o formă severă a virusului.

„În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine.

Acum, că ar fi ajuns în spital, știu trei cazuri care au ajuns în spital, nu sunt perfectă nici eu. Poate sunt mai mulți, nu știu! În general, feedback-ul este bun de la pacienții mei.

Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide. Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin”, a declarat dr. Flavia Groșan pentru Antena 3.