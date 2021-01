Ce a spus Daria Rodionova despre Bianca Drăgușanu. Iubita lui Alex Bodi nu s-a abținut deloc

Ce mărturii mult așteptate face Daria Radionova despre fosta soție a lui Alex Bodi? Ce crede iubita controversatului afacerist despre fosta iubire a bărbatului? Tânăra nu s-a abținut deloc să spună ce gândește.

Cum a devenit cunscută Daria Radionova?

Deși până acum s-a abținut foarte tare să ofere orice detalii despre povestea de dragoste alături de Bodi și fosta relație controversată din care a ieșit acesta, acum își face curaj să dea cărțile pe față. Tânăra a plecat din Republica Moldova pe când avea doar 15 ani, iar acum se pare că iubirea o trage mai aproape de casă.

Aceasta a devenit cunoscută în România datorită lui Alex Bodi, implicându-se în scandalul amoros dintre el și cea dea doua fostă soție. Multă vreme a preferat discreția, dar acum iată că s-a decis ca pentru prima oară să fie mai transparentă decât s-ar fi așteptat fanii cuplului.

”Tot timpul mi-am dorit ca viața mea să fie privată și nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine. M-am născut în Moldova, dar am părăsit-o la vârsta de 15 ani. Am fost mereu un om diferit, am propriul meu mod de gândire și de a face lucrurile. Îmi stabilesc țintele și obiectivele și găsesc o modalitate de a le atinge. Am vrut să studiez în străinătate și părinții mei m-au trimis la un internat din Marea Britanie.

Mi-a plăcut acolo și am decis să îmi continui studiile la Londra. După ce am terminat studiile în domeniul afacerilor și al managementului, mi-am dorit să îmi creez propria linie de haine., a mărturisit Daria Radionova, pentru cancan.ro.

„A spus multe lucruri rele despre mine”

De asemenea, cea care l-a făcut din nou pe afacerist să creadă în dragoste a mai povestit că adoră atenția, lucru de care s-a bucurat în continuu. Aceasta și-a amintit de un detaliu petrecut la una din zilele sale de naștere: „când părinții mei mi-au dăruit un Mercedes de ziua mea, am decis să-l fac unic și să-l acoper cu un milion de cristale Swarovski. Când mașina a fost gata și am scos-o pe stradă, am primit o atenție nebună. Toată lumea a fost șocată și interesată de mașină și de mine, cine sunt și așa mai departe.”