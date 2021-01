Alex Bodi, replică pentru Bianca Drăgușanu după ce blonda a fost amenințată. Cuvintele sunt dureroase

Și dacă i-a fost rostit numele, și-a făcut apariția. Bianca Drăgușanu a depus plângere la Poliție, marți seară, după ce un individ a amenințat că le va agresa pe ea și fiica acesteia. Printre primele întrebări ale jurnaliștilor aflați la fața locului s-a numărat una legată de o posibilă pistă pe care ar merge blondina. Deși a declarat că nu bănuiește pe nimeni, recent nepetrecându-se evenimente notabile care să ducă înspre această întâmplare, totuși, unii s-au gândit la Alex Bodi, având în vedere condițiile tensionate în care cei doi s-au despărțit sau chiar prezentul, ambii afirmând că doresc să nu mai fie asociați unul cu celălalt. Așadar, cu mantă, afaceristul a intrat din nou în viața ei.

Replica lui Alex Bodi după ce Bianca Drăgușanu a fost amenințată cu bătaia

Alex Bodi a intervenit telefonic în emisiunea ”XNS”, de la Antena 1, pentru a face declarații despre amenințările primite de Bianca, în contextul în care i-a fost pronunțat numele privind acest subiect. Mai exact, blondina a fost întrebată dacă îl bănuiește pe fostul soț de implicare. „Nu vreau să mai fiu asociată cu acest nume, cu acest om. Nu mă interesează, îmi pasă doar de mine și de copilul meu. Sunt într-o situație foarte gravă acum”, a răspuns ea.

Bodi a fost de aceeași părere, afirmând, de asemenea, că nu dorește să mai fie asociat cu diva. „Am văzut, mi-a trimis cineva să mă uit, că se vorbea despre mine la televizor. Nu știu prea bine contextul și cum a decurs. În primul rând, îmi pare rău pentru ea dacă este într-o situație mai delicată, iar în al doilea rând chiar nu vreau să vorbesc. Nu am ce să spun despre subiectul ăsta. Nu mă privește și nu am niciun fel de implicare în viața dânsei sau în activitățile ei.

Știți bine prin ce am trecut și asta înseamnă că e totul clarificat. Nu mă interesează de ce ea nu mai vrea să fie asociată cu numele meu. Repet, am spus-o și acum două săptămâni, nu mai vreau să am legătură cu doamna respectivă, nu mai vreau să-i pronunț numele sau să mai aud despre dânsa. Vreau să fiu lăsat în pace”, a declarat afaceristul la ”XNS”.

Se va însura cu Daria

Și dacă tot a ajuns la declarații, a fost întrebat și despre însurătoare. „Mă însor, da. O să aștept să-mi clarific situația, să-mi demonstrez nevinovăția. Când o să se așeze lucrurile și o să am libertate, o să mă însor cu Daria, pentru că e un lucru pe care l-am vorbit. Simt și chiar îmi doresc asta”, a completat el.