Alex Bodi se însoară din nou. E oficial, când va face anunțul: Bianca Drăgușanu sigur nu se bucură

Deși cu pobleme și dosare penale, Alex Bodi a decis să o ia de soție pe Daria Radionova. Vestea despre viitorul mariaj nu a fost făcută public, încă, dar rusoaica Radionova este sigură că așa va fi. Când, cum și unde, rămâne de aflat.

După despărțirea de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi nu a stat mult pe gânduri și și-a găsit viitoarea parteneră de viață. Dacă momentele de fericire, timpurii, au existat în brațele rusoaicei Daria Radionova, totul a fost spulberat odată cu scandalul în care este implicat afaceristul. Cu dosare penale și acuzații grvae de trafic de persoane, Alex Bodi riscă ani grei de închisoare.

Dar asta nu l-a speriat, și a decis că Daria Radionova este viitoarea sa soție, sau cel puțin așa le-a declarat aceasta celor de la Cancan. În aceste zile Daria Radionova se află la Londra, unde are ceva trebuiri de rezolvat. Daria spune că Alex Bodi ar fi cerut-o deja în căsătorie, și că ar fi prezentat-o și familie sale, de curând.

”Da, Alex m-a cerut. După ce o să scape de problemele cu care se confruntă în instanță, Alex o să facă oficial anunțul despre căsătoria noastră. Am fost introdusă în familie de ceva timp. Atunci când Alex a fost arestat, zilnic vorbeam cu părinții și sora lui. Ne-am sprijinit reciproc în acele momente dificile.

De asemenea, le-am întâlnit și pe cele două fiice uimitoare ale lui Alex. Am petrecut mult timp împreună. Le-am dus la cumpărături, ne-am jucat și am gătit împreună. Ne-am uitat la filme și am petrecut ca o familie”, a declarat Daria Radionova pentru CANCAN.RO.