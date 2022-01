Ce a spus Anamaria Prodan despre presupusa relație cu miliardarul arab. Săgeată acidă direct către Reghe!

Săgeți acide către Laurențiu Reghecampf din partea fostei partenere. Ce a spus celebra impresară despre presupusa sa relație cu miliardarul arab? Fanii Anamariei Prodan au rămas fără cuvinte când au auzit declarațiile acesteia.

Anamaria Prodan vine cu o reacție în urma zvonurilor care indică o primă relație a sa după eșecul mariajului cu Reghe. Impresara nu s-a putut abține și nu a ratat ocazia de a-și îndrepta o nouă săgeată spre fostul partener drept răsplată pentru situația în care se află acum.

Agentul FIFA se afișează în ultima perioadă cu tot mai mulți bărbați despre care fanii știu că sunt prieteni de familie, noi cunoștințe de afaceri sau simpli admiratori. În tabloide au ajuns mărturiile unei apropiate care susțineau că Ana nu doar că este îndrăgostită de un miliardar arab, ci se gândește serios să ducă relația la pasul următor.

Impresara spune lucrurilor pe nume și clarifică situația. Vedeta a făcut câteva precizări, ulterior a făcut un nou atac la adresa tatălui băiețelului său spunând că ea nu se îndrăgostește și face copii în timp ce poartă statutul de femeie măritată. Ea a subliniat că nu este Reghecampf ca să fie astfel catalogată și să se lase purtată de vânt, iar la prima adiere să i se schimbe statusul amoros.

„M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită . Sunt îndrăgostită de copii mei, de meseria mea, nu sunt Reghecampf să mă îndrăgostesc zilnic, să fac copii însurat. Eu sunt Anamaria Prodan , sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea”, a spus Anamaria Prodan pentru romaniatv.ro.

Fosta prezentatoare de televiziune a mai precizat că cei cu care se afișează sunt partenerii ei de afaceri și că tot timpul a preferat că colaboreze cu bărbați în acest sens. De asemenea, a precizat și că nu vrea să vorbească despre relații sau nunți până când nu va divorța definitiv de soțul ei.

”Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi. Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta.

Vă rog frumos, până nu se pronunţă divorţul de Regehcampf, nu aş vrea să discutăm despre iubiri fulgerătoare, nunţi şi aşa mai departe”, a mai adăugat vedeta.