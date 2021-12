Ce a putut spune Will Smith despre managerul Simonei Halep: „40.000 de dolari pentru patru zile”

Ce a putut spune Will Smith despre managerul Simonei Halep. Faimosul actor american îl întruchipează pe tată surorilor Serena și Venus Williams în noua producție cinematografică, „King Richard”, ce a avut premiera pe 21 noiembrie. Într-una dintre replicile personajului Richard Williams, acesta dezvăluie cum s-a decis să-și îndrepte fetele spre tenis. Totul este legat de românca Virginia Ruzici, câștigătoarea de la Rolang Garros în 1978 și, de ani buni, managerul sportiv al Simonei Halep.

Ce a putut spune Will Smith despre managerul Simonei Halep. Celebrul actor american „îi dă viață” tatălui surorilor Serena și Venus Williams, în noua producție de la Hollywood, „King Richard”. Will Smith îl interpretează pe Richard Williams, cel care a stat în spatele succesului uriaș al celor două mari tenismene care au împreună 30 de Grand Slamuri câștigate.

Filmul ce-l are pe Will Smith ca principal star al distribuției începe cu o scenă în care tatăl surorilor Williams îi dezvăluie unui antrenor momentul în care a decis ca fetele sale să se îndrepte către tenisul de câmp. Richard Williams a fost inspirat de triumful Virginiei Ruzici în cadrul unui turneu desfășurat în Salt Lake City.

„În 1977 m-am uitat la un meci de tenis și am văzut cum i-au dat Virginiei Ruzici 40.000 de dolari pentru patru zile de muncă! Și, cum știam că eu am câștigat doar 52.000 de dolari tot anul, am știut că sunt în branșa greșită”, este replica personajului interpretat de Will Smith, scrie ProSport.