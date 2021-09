Ce a putut spune Simona Halep despre triumful Emmei Răducanu la US Open. Ce loc WTA ocupă acum

Simona Halep vine cu reacții după victoria uriașă a Emmei Răducanu. Ce a spus campioana după ce a aflat că tânăra de doar 18 ani a câștigat US Open? Românii abia așteptau asta.

Reacția Simonei Halep după triumful Emmei Răducanu de la US Open

Emma Răducanu este surpriza anului în tenis. Tânăra de doar 18 ani a intrat în istorie. Aceasta a venit din calificări, a câștigat fiecare set cu mare ușurință și a urcat pe o poziție uimitoare în clasamentul WTA. Aceasta a ținut ieri în mâini marele trofeu după spectaculoasa finală de la US Open.

Sportiva cu origini românești a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez în două seturi, scor 6-4. Ultimul meci din turneul american a fost cu atât mai uimitor pentru că a fost jucat de două sportive extrem de tinere.

Simona Halep ocupă locul 13 în clasamentul mondial, iar Răducanu se bucură acum să urce pe poziția cu numărul 23. Campioana noastră în vârstă de 29 de ani a caracterizat succesul adolescentei într-un singur cuvânt: „Extraordinar”, a scris aceasta pe Instagram.

Seturi câștigate de Emma Răducanu al US Open 2021

Q1 vs Schoofs 6-1, 6-2

Q2 vs Bolkvadze 6-3, 7-5

Q3 vs Sherif 6-1, 6-4

R1 vs Voegele 6-2, 6-3

R2 vs Zhang 6-2, 6-4

R3 vs Sorribes Tormo 6-0, 6-1

R4 vs Rogers 6-2, 6-1

QF vs Bencic 6-3, 6-4

SF vs Sakkari 6-1, 6-4

F vs Fernandez 6-4, 6-3

Câștig uriaș

Tânăra sportivă câștigase 303.000 de dolari din tenis, dintre care 269.000 doar în acest an. Iată că după triumful după turneul american aceasta a primit un cec de 2.5 milioane de dolari. Astfel, ea va ajunge la un câștig de aproape 3 milioane doar din tenis.

Cea din urmă a declarat că triumful de la New York este un vis devenit realitate și că se bucură că a reușit să-l facă mândru pe tatăl său. Sportiva britanică cu origini românești a afirmat că performanța reprezintă rodul unei munci de echipă.