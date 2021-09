Emma Răducanu, cadou pentru Simona Halep. Fantastic ce a reușit jucătoarea cu origini române

Emma Răducanu este una dintre starurile promițătoare din noua generație a jucătorilor profesioniști de tenis feminin mondial. La US Open, sportiva cu origini române i-a făcut o surpriză de zile mari Simonei Halep. Tocmai acum s-a aflat. Ex-liderul mondial se va bucura când va auzi.

Emma Răducanu continuă să uimească pe toată lumea! Jucătoarea de tenis din Marea Britanie a ajuns în semifinalele de la US Open, după ce a învins-o pe tenismena Belinda Bencic, în vârstă de 24 de ani, ocupanta locului 12 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 25 de minute de joc.

Tânăra de 19 ani a reușit performanța vieții sale ajungând în etapa semifinală a unui turneu de Grand Slam. Victoria sa de la New York vine ca o veste extrem de bună pentru Simona Halep. Constănțeanca a primit un „cadou” deosebit din partea Emmei Răducanu.

Datorită faptului că britanica a câștigat în fața Belindei Bencic, fostul lider mondial la tenis feminin Simona Halep își păstrează, momentan, locul 11 în clasamentul WTA. În cazul în care elvețianca ar fi eliminat-o din cursă pe Răducanu, Bencic ar fi ocupat locul 11, depășind-o pe Simona Halep.

„Belinda este o adversară foarte bună, m-a prins cu garda jos pentru că lovește foarte puternic. A fost un meci foarte dificil, mă bucur că am reușit să mă impun, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Am o echipă incredibilă cu mine, care mă ține în priză. Am o echipă și acasă, care n-a putut fi aici, dar sunt sigur că au urmărit meciul”, a declarat tenismena Emma Răducanu, la puțin timp după ce a învins-o pe Belinda Bencic la US Open.