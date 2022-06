Ce a putut spune Mihai Bendeac despre Ilona Brezoianu, chiar de ziua ei

Mihai Bendeac i-a transmis un mesaj public actriței Ilona Brezoianu, cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi sunt colegi de scenă la Teatrul de Comedie, dar și prieteni. De altfel, și actrița povestea, în trecut, despre relația de prietenie cu juratul iUmor, care a început după ce au jucat împreună în piesa „Doi pe o bancă”.

Actrița Ilona Brezoianu a împlinit vârsta de 32 de ani, pe aata de 26 iunie, iar Mihai Bendeac i-a transmis un mesaj în stilul caracteristic.

,,E ziua ei. Am renunțat de mult la glumele tâmpite despre profilul ei de pe publi24 și alte rahaturi imature. Acum o tratez ca pe o Regină (a OnlyFans-ului)… Te iubesc, fa! La mulți ani”, a notat Mihai Bendeac, în dreptul imaginii cu Ilona Brezoianu.

Totodată, actorul a spus ce cadou i-a pregătit colegei sale de scenă.

,,Ca și cadou de ziua ta, în primul rând faptul că pentru următoarele 24 de ore n-o să mă vezi, pentru că eu plec cu mașina la ora la care tu o să vii cu avionul, a nu mă vedea pe mine reprezintă deja un cadou”, i-a transmis Bendeac bunei sale prietene, Ilona.

Despre prietenia dintre Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu, avea să povestească și vedeta de la Antena 1.

„Relația noastră s-a consolidat în momentul în care am început repetițiile la piesa „Doi pe o bancă”. Atunci am petrecut mult timp împreună, iar mai apoi, la premiera piesei, am avut aceleași emoții și toată experiența acestui spectacol ne-a unit într-un mod tare special. Se creează un soi de legătură strânsă atunci când singurul tău sprijin în scenă este partenerul de joc”, spunea Ilona Brezoianu în urmă cu ceva timp.