Ce a putut spune Gigi Becali despre Ianis Hagi. „Regele” Gică sigur se va bucura!

Ce a putut spune Gigi Becali despre Ianis Hagi. Patronul FCSB nu prea mai urmărește evoluția echipei naționale. Cu toate acestea, latifundiarul a mărturisit că și-a dorit ca Mirel Rădoi, finul său, să aibă succes pe banca tricolorilor. Gigi Becali a pus eșecul acestuia pe seama lipsei de jucători de calitate mondială în lot, cu excepția a doi fotbaliști.

Gigi Becali l-a menționat doar pe Vlad Chiricheș, căpitanul tricolorilor și jucătorul lui Sassuolo ca fiind un fotbalist valoros. Acestuia, latifundiarul i l-a mai adăugat și pe Ianis Hagi, mijlocașul de la Rangers.

Gigi Becali a admis că, în rest, nu mai e interesat de națională, el criticând aspru actuala conducere a FRF pe care o acuză de tiranie.

Dincolo de lauda lui Gigi Becali, Ianis Hagi are, în continuare, șansa de a rămâne la Rangers. Deși numele său a fost vehiculat în legătură cu câteva posibile transferuri, chiar Gică Hagi a confirmat că fiul său va continua la campioana Scoției.

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul. Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a afirmat Gică Hagi, într-o conferință de presă.