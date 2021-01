Ce a putut spune Elena Merișoreanu despre Bianca Drăgușanu. Nu te așteptai la așa ceva

Cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu, a fost invitată în platoul de televiziune Antena Stars, unde a comentat-o pe Bianca Drăgușanu. De bine însă. Ba mai mult decât atât, aceasta spune că o admiră foarte tare pe blondină și că îi cunoaște întreaga familie, deoarece și ea este originară din Hunedoara.

Elena Merișoreanu a avut cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu, taxându-le însă pe divele care și-au mărit prea mult buzele la medicul estetician.

“Bianca Drăgușanu este de unde sunt eu. Eu când am văzut-o prima dată am spus că nu am văzut niciodată o femeie atât de frumoasă. După ani de zile, eu fiind plecată, când m-am întors am văzut că a apărut schimbată total. Ce e drept, e frumoasă, e deșteaptă, știe să facă tot ce vrea ea. I-am cunoscut familia. O admir. De fapt, îi admir pe toți cei care fac tot ce fac ca să iasă în față în aceste vremuri grele pe care le trăim”, a spus cântăreața în cadrul emisiunii “Star Magazin” de la Antena Stars.