Nu este prima dată când politicienii AUR aruncă cu vulgarități și injurii. Parlamentarii formațiunii au intervenit peste Dan Barna și ministrul Justiției, în timp ce aceștia țineau o conferință de presă pe holurile Parlamentului.

Dialogul dintre Dan Tănasă, de la AUR, și deputatul USR Silviu Dehelean este unul absolut scandalos.

Gruparea Tănăasă, USR: „Cine e, mă, jigodia asta? ”

Tănasă: „Că ce mă, păduche? Vii tu spre mine să mă ameninți că ce?”

Dehelean: „Eu îs păduche? Nu mai vorbi urât..”.

Tănasă: „Bă, disparI, bă, de aici! Tu auzi ce spun?! E un păcălici. Îți ordon să dispari din fața mea! Tu n-auzi ce zic? Marș, mă, de aici, nu te mai uita așa la mine.

Băi nu mai strica aerul aici. Dispari! Așa. Îți ordon să dispari!”

„Dacă te bag în p***a m*-***, o să zici că am ceva cu tine. Tu, pe lângă George Simion, ești un zero barat! Ești un securist, puți de la o poștă a securism și îți fac o mare favoare că te bag în seama, deci ești un zero barat! (…)

N-ai făcut niciodată nimic în viața ta și te-ai trezit deputat.

Nu mai vorbi tu de George Simion că tu, pe lângă George Simion, ești nimeni în drum. George Simion este cu zece clase peste tine”, i-a spus deputatul AUR Dan Tănasă politicianului USR.