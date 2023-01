Ce a putut să scrie un șofer, după ce a parcat neregulamentar încurcând circulația. Mesajul lăsat în parbriz

Cu siguranță mai ales oamenii din orașele aglomerate sunt sătui de problemele din trafic unde se întâmplă fel și fel de incidente la fiecare pas. Iată că un șofer din București care a încurcat circulația a decis să fie mai sincer decât s-ar fi așteptat colegii de pe carosabil. Acesta a parcat grăbit și a ales să lase un bilețel special în interiorul mașinii pentru ca șoferii să nu îl mustreze prea tare. Ce a scris bărbatul și cum au reacționat oamenii după ce au văzut asta?

Mesaj special de la un șofer: conducătorul auto a parcat neregulamentar

Cetățenii din orașele mari sunt deja obișnuiți cu aglomerația și cu nervii din trafic. Iată că starea neplăcută nu se termină nici când aceștia se pregătesc să își părăsească automobilul. Parcările sunt o mare problemă, mai cu seamă când ești pe grabă.

Acesta este și cazul unui șofer foarte sincer care a ales să își lase mașina unde a putut pentru a ajunge la un examen. Bărbatul a parcat la întâmplare pentru a putea ajunge cel mai probabil la o unitate de învățământ.

Cel din urmă a scris un bilețel deosebit în interiorul vehiculului în care a menționat că se află într-o situație disperată: ,,Am examen. N-am găsit alt loc.” Unii oameni s-au amuzat pe tema aceasta, iar alții au comentat aspru gestul făcut de el.

,,Dacă tot le ai cu examenele…..să nu te invite la alt examen…..”, ,,Unde scrie in codul rutier ca daca ai examen, ai dreptul sa parchezi oriunde punand o foaie cu scuza?😂😂😂😂”, ,,Excelent”, ,,Asa am fost eu când parcam fix in fata 😂😂”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

Parcări din București

Primăria Capitalei ia în calcul să renunțe la tarifele diferențiate pentru locurile de parcare din București și vrea un tarif unic pentru toate spațiile de parcare administrate de primărie. În zona cea mai aglomerată din Capitală prețul parcării se va înjumătăți.

În timpul acesta, pentru majoritatea bucureștenilor prețurile parcării pe oră se dublează. În toate capitalele europene se urmărește decongestionarea traficului și reducerea emisiilor generate de mașini în trafic prin metode precum:

– Impartirea in zone de parcare in functie de diverse criterii: acces rutier, posibilitatea de congestionare trafic, fluxul de oameni care doreste sa acceseze zona, timpul minim mediu necesar de stationare, numarul de locuri de parcare disponibil etc;

– Alocarea de tarife diferentiate in functie de zone;

– Alocarea de restrictii suplimentare precum timp de parcare limitat sau suprataxare dupa un anumit timp.