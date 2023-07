Ce a putut să pățească o vedetă PRO TV la filmări. Nu a mai fost văzută de atunci la televizor. Prin ce a trecut

Diana Sar este cunoscută publicului larg grație rolului pe care l-a avut în serialul Vlad, de la Pro TV. Cu toate acestea, la aproape doi ani de la terminarea lui, actrița nu a mai fost luată în calcul pentru noile proiecte ale televiziunii. Ce s-a întâmplat și unde poate fi văzută în prezent. Declarații în exclusivitate pentru Impact.ro.

Diana Sar este o cunoscută actriță din România care a jucat în diverse spectacole de teatru, reclame, dar și în serialul Vlad, difuzat la Pro TV, și care i-a adus un plus de notorietate.

Cu toate acestea, proiectul s-a încheiat destul de rapid pentru personajul ei din serial. Actrița a fost nevoită să se reorienteze în carieră, după ce Roxana (n.r. personajul său) a murit în serial. Ulterior, ea nu a mai fost luată în calcul pentru noile proiecte care apar din toamnă la diferite posturi TV.

În continuare, ea a decis să revină la cariera de model, pe care o lăsase pe blocul doi din cauza filmărilor. Au mai urmat diverse proiecte și reclame pentru vedetă, dar toate filmate cu regizori străini.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Impact.ro, ea a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare să se prezinte și la un casting pentru filme și seriale românești.

”Pe micul ecran nu (n.r. unde poate fi văzută), pentru că nu am avut niciun casting, deși sunt multe proiecte, nu am fost chemată la niciun casting. Poate nu au fost roluri potrivite pentru mine, nu știu, pentru niciunul dintre posturi pe micile ecrane.

Și ce am mai jucat, am jucat într-o producție care s-a filmat la noi, care o să fie difuzată pe Hulu, în care joacă și Joey King și sunt mai mulți actori, acolo am avut un rol mai mic, dar pe România nu, nu am avut nimic. Inclusiv reclamele mele pe care le-am filmat aici pentru România, sunt filmate cu regizori străini (..)

Aștept să lucrez cu cei de la mine din țară. Nu am avut castinguri, pentru că dacă aveam castinguri, poate nu mi-aș fi ridicat semne de întrebare. Probabil nu au fost roluri potrivite pentru mine să fiu chemată la casting. ”, a declarat Diana Sar.