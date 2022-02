Ce a pus Cristina Dorobanțu la autocar, înainte să plece din Turcia. A fost șocată și ea EXCLUSIV

După aproape doi ani, timp în care a locuit în Turcia unde a prezentat emisiunea „Puterea Dragostei”, Cristina Dorobanțu nu a strâns doar amintiri, ci și o sumedenie de haine și accesorii. Astfel că, la reîntoarcerea în țară a fost nevoită să trimtă cu autocarul nu mai puțin de 11 cutii cu haine, pe care este conștientă că nu va mai avea timp și unde să le mai poarte. Astfel că, după ce se mai limpezesc apele, va face o triere, iar o parte din ele va fi donată.

Nu este prima dată când prezentatoarea TV nu mai are loc în casă de haine, pantofi și accesorii, fiind în postura de a dona din ele pentru a putea face loc în dressing. Culmea este că de fiecare dată reușește să ajungă în același punct.

„Am trimis 11 cutii pline cu autocarul. Amuzant este că am crezut la început că nu am multe lucruri de strâns, dar ulterior am realizat că pasiunea mea pentru haine și accesorii a ieșit în evidență, sunt o colecționară în acest domeniu.

Le-am adus în țară și cu siguranță multe dintre lucruri vor fi donate. Nu am deschis nicio cutie și nu cred că o voi face pre curând. Din fericire, în apartamentul meu din București, am hainele puse în ordine și am și la părinți o cameră în care îmi mai țin lucruri.

Poate voi ajunge la un moment în punctul în care să le port pe pe toate pe care le cumpăr. Acum majoritatea au etichetă”, ne-a povestit Cristina Dorobanțu.