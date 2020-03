Ce a pierdut acum Simona Halep, din cauza situației actuale. Se întâmpla pentru prima oară după 10 ani

Situația actuală de pe plan mondial a dat complet peste cap și activitatea sportivă. Una dintre sportivele afectate de evenimentele din ultima perioadă este Simona Halep, ocupanta locului 2 în clasamentul WTA. Din cauza situației actuale, Simona Halep a pierdut prezența la un turneu unde ar fi jucat în condiții speciale, pentru prima oară după 10 ani.

Criza sanitară de pe planetă are un impact și asupra sportului. Tenisul nu face excepție, astfel că un alt turneu din circuitul profesionist feminin a fost anulat. Este vorba despre turneul WTA de la Charleston, ce urma să aibă loc în perioada 4-12 aprilie. Pentru Simona Halep, numărul 2 mondial, ar fi fost prima participare la acest turneu din Carolina de Sud. Unul inedit, care se desfășoară pe o zgură verde, ceea ce a entuziasmat-o pe Simona Halep, care a mai jucat pe o astfel de suprafață în urmă cu mai bine de un deceniu, în Marea Britanie.

„Ultima dată când am jucat pe zgură verde a fost acum mai bine de 10 ani, în Marea Britanie. A fost acum mult, mult timp. Așa că sunt foarte încântată să revin pe această suprafață, să văd cum se simte”, a mărturisit constănțeanca la Digi Sport.

„Am analizat o varietate de scenarii pentru eveniment, inclusiv găzduirea turneului doar cu staful esenţial. Însă, fiind un eveniment sportiv global, acest scenariu nu este posibil”, au precizat organizatorii turneului de la Charleston.

Două turnee de categorie Premier Mandatory, anulate. Unul dintre ele era preferatul Simonei Halep

Actuala situație de pe plan mondial a dus la anularea a două turnee de categorie Premier Mandatory, ce urmau să aibă loc peste Ocean, în Statele Unite ale Americii: Indian Wells și Miami Open. Simona Halep își anunțase însă retragerea de la Indian Wells, înainte ca organizatorii să suspende competiția. Campioana noastră avea motive serioase să o facă, din cauza unei probleme pe care o întâmpina la talpa piciorului drept, ea fiind nevoită să se ajute temporar de o cârjă pentru a se deplasa.

Indian Wells a devenit în scurt timp unul dintre turneele favorite ale Simonei Halep, declarând mereu că se simte extraordinar pe hardul lent din California. De altfel, Halep are un procentaj de victorii de 75% la Indian Wells, la un singur procent sub preferatul Roland Garros, unde are 3 finale, dintre care una câştigată!

Între timp, atât Indian Wells, cât și Miami Open, programate în luna martie, au fost anulate.