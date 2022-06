Ce a pățit Viorel Cataramă când a sunat la Floreasca pentru a cere ajutorul medicilor: „O femeie”

Ce a pățit Viorel Cataramă când a sunat la spitalul Floreasca pentru a cere ajutor medicilor. Omul de afaceri, în vârstă de 67 de ani, a fost extrem de supărat și a acuzat spitalul de stat Floreasca că „l-a trimis plimbare”, cu toate că se confrunta cu o problemă serioasă de sănătate. Viorel Cataramă se afla în Statele Unite și urma să se îmbarce într-un zbor către România.

Viorel Cataramă, fondatorul partidului Dreapta Liberală, a povestit că s-a confruntat cu o criză acută de colecist, în timp ce se afla în vacanță. Și cum nu voia să își piardă biletele de avion, omul de afaceri a ales să nu meargă la un spital din Miami, ci să îi contacteze pe medicii din România pe care îi cunoaște. Niciunul nu a putut fi însă contactat la ora patru dimineața, nici măcar soția lui, Adina Alberts.

Patronul companiei Elvila a mai spus și ce anume i s-a întâmplat când a sunat la un spital de stat și la unul privat din țară. Potrivit declarației lui, când a sunat la spitalul Floreasca, o doamnă doctor nici nu a dorit măcar să îl asculte și i-a închis telefonul.

„În disperare am sunat la Urgențe Spital Floreasca; mi-a răspuns o femeie medic care m-a trimis la plimbare și mi-a trântit telefonul!

Am sunat la Spitalul Ponderas, unde am avut parte de un tratament profesionist! A fost chemat un medic de specialitate, care mi-a dat toate informațiile necesare (inclusiv medicamentație), astfel încât am putut să-mi continui călătoria.

Diferența dintre un spital de stat și unul privat!”, a mai adăugat fostul senator, pentru sursa citată.