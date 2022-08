Ce a păţit un român care a închiriat o barcă în Grecia. Ţeapa pe care o dau localnicii turiştilor: „Trebuia să dau 120 de euro”

Turiști de peste tot din lume s-au plâns în ultima perioadă de sejurul nereușit de care au avut parte în sezonul estival. Din păcate, românii au avut parte de multe experiențe care i-au lăsat cu un gust amar tocmai în zilele libere de care voiau să se bucure la maximum. Localnicii s-au învățat deja să profite de faptul că oamenii încântați de concediu nu se mai uită atât de mult la cât scot din buzunare pentru puțin confort, experiențe de neuitat sau diverse produse ori accesorii.

Mulți dintre români preferă să își petreacă o parte din concediul de vară în Grecia. Aceștia se simt deja ca acasă acolo, dar în ultima perioadă nu au mai fost atât de încântați de condiții și de felul în care au fost primiți.

Majoritatea dintre ei s-au întors acasă cel puțin cu o amintire urâtă din zilele petrecute pe cele mai fine nisipuri. Un român a decis să nu se uite la bani în vacanța de anul acesta și să își facă pe plac după luni de muncă. El a închiriat o barcă cu motor în Grecia și a povestit tuturor de ce a avut parte.

Totul s-a întâmplat după ce nu a avut grijă să citească bine contractul pe care l-a semnat. Cel din urmă le-a oferit și câteva sfaturi altor români care se gândesc să facă o aventură de genul acesta. Mai exact, bărbatul a luat la cunoștință faptul că trebuie să plătească 100 de euro pe zi în timp ce barca se afla în reparații, plus daunele.

,,INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barcă e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile. Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light).

Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1000, asta după negocieri serioase, de la 1400. Sfat- căutați pe net cât costă piesă, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere”, a scris românul pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.