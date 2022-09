Ce a pățit un cuplu în vacanța din Grecia. Mesajul disperat al unei românce: ‘Cum ați procedat’

Un cuplu aflat în vacanță în Grecia a trecut printr-o situație extrem de neplăcută. O româncă a postat în urmă cu puțin timp pe forumul dedicat turiștilor în Grecia un mesaj în care cere ajutorul într-o situație cu adevărat disperată. Ea le-a cerut internauților să o sfătuiască: „Cum ați procedat?„

O turistă româncă aflată în vacanță în Grecia a postat pe grupul de Facebook Forum Grecia un mesaj prin care cere cu disperare ajutorul, într-o situație prin care nu se aștepta să treacă.

Românca a povestit că în acestă după-amiază mașina familiei a fost spartă chiar în centrul Atenei, capitala Greciei. Hoții au furat din autoturism nu doar bunurile pe care le aveau în portbagaj, ci și documentele: buletinul și permisul de conducere. Românca a întrebat internauții ce poate să facă în această situație, având în vedere că este o zi de weekend, iar instituțiile au liber, de regulă. Iată mesajul postat:

„Bună! În această după-amiază mașina noastră a fost spartă în centrul Atenei. Pe lângă bunurile pe care le aveam în portbagaj, ne-au luat și documentele (CI și Permis de Conducere). Știu că în Weekend nu răspunde nimeni la Ambasada/Consulat pentru că am încercat. A mai trecut cineva printr-o situație similară și ne poate ajuta cu procedurile? Trebuie să mergem și la Ambasada din Atena și la Consulatul din Salonic, sau cum ați procedat?”, a fost mesajul postat de românca păgubită în Grecia.

Internauții au sfătuit-o pe femeie să ia legătură cu secția Consulară, din cadrul Ambasadei Atena, pentru a rezolva situația.

„Vă mulțumim pentru informații! Ieri am pus această întrebare când ne aflam în Atena și ne întrebam dacă puteam merge la urgențe ceva acolo. Acum ne aflam la cazarea noastră din Lefkada și vom merge in cele din urma mâine in Salonic la Consulat pentru eliberearea actelor, fiind în drumul nostru spre România”, a mai declarat românca „pățită”.