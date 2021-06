Ce a pățit un bărbat din Iași care a inundat apartamentele vecinilor. Executorii judecătorești n-au avut milă

Costel Doroftei, un bărbat din Iași, este urât de vecinii săi dintr-un bloc de pe șoseaua Păcurari. Acesta a inundat apartamentele vecine și nu a plătit întreținerea. În momentul de față, apartamentul este scos la vânzare de executorii judecătorești. Prețul minim de pornire este de 100.000 de euro.

Apartament scos la vânzare de către executorii judecătorești

Scandalul durează de mai bine de 10 ani, iar executorii judecătorești au decis să scoată apartamentul la vânzare. Vizat este un bărbat din Iași, Costel Doroftei. El este proprietarul unui apartament cu 5 camere, situat la etajul 7, în cartierul Păcurari din Iași. Totul a început în anul 2010, atunci proprietarul a refuzat să mai plătească cheltuielile de întreținere.

De atunci, s-au acumulat restanțe timp de 5 ani. Bărbatul a fost somat, de mai multe ori, de către reprezentanții asociației de proprietari să plătească sumele restante. Acesta a refuzat de fiecare dată, fiind chemat și în instanță. În anul 2018, asociația de proprietari a câștigat procesul.

„Pârâții sunt proprietarii apartamentului nr. 1 sau 25, din blocul 545, județul Iași, astfel cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare, în această calitate având obligația să achite lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari, cât și dreptul asociației de proprietari de a acționa în judecată pe orice proprietar se face vinovat de neplata cotelor de întreținere mai mult de 90 de zile de la data scadenței plății”, se arată în hotărârea Judecătoriei Iași.

Datorii de peste 8.000 de euro

Din cauza datoriilor, bărbatul s-a trezit cu apartamentul scos la licitație. Acesta are datorii în valoare de 43.000 de lei. În acte, mai apare ca și proprietar și fosta soție a bărbatului. Cei doi sunt divorțați de 11 ani. Femeia a precizat că nu are pretenții financiare și că nu vrea să aibă vreo legătură cu fostul soț. De asemenea, și Primăria Iași are calitate de creditor.

Aceștia vor să recupereze banii de pe amenzile neplătite de către proprietarul apartamentului. Bărbatul a fost amendat în nenumărate rânduri pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice. Apartamentul are o suprafață de 85 de metri pătrați, iar licitația este programata pe 6 iulie 2021. Evaluatorii au stabilit un preț de pornire de 561.000 de lei, adică 112.000 euro.

„Îi somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Îi invităm pe toți cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la data, locul și ora stabilite pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate, și, până la această dată, să prezinte oferta de cumpărare”, sunt recomandările executorului judecătoresc.

Sursă foto: „BZI„