Ce a păţit un bărbat care a fost în vacanţă în Grecia. Oricui i se poate întâmpla: „Au fost 4 amenzi premeditate”

Ce a păţit un bărbat care a fost în vacanţă în Grecia, conform povestirilor sale de pe pagina socială. Oricui i se poate întâmpla, însă românul nostru spune că în cazul lui au fost 4 amenzi premeditate. Așadar, la ce trebuie să fiți foarte atenți, pentru a nu păți ce a pățit eroul povestirii noastre, vedeți în râdurile de mai jos.

Un român a pățit-o urât de tot după ce a fost în vacanță în Grecia, în această vară. Bărbatul nu a completat bine rovinieta cumpărată online pentru a tranzita Bulgaria, astfel că s-a umplut de amenzi, în contextul, în care a făcut două drumuri în Grecia știind că are rovinieta valabilă.

„Buna seara. Doresc să vă atrag atenția să nu greșiți cum am greșit noi în achiziționarea vinietei pentru Bulgaria cumparată online. Pe scurt, am plecat în luna iulie în Grecia și am achiziționat online pe un site bulgaresc vinieta pe 3 luni. Din greșeala noastră sau a print-ului venit pe email de confirmare nu am realizat că țara de înregistrare a mașinii noastre era Bugaria în loc de România. Am verificat numărul și data valabilității, acest mic detaliu ne-a scăpat. Am mers bine merci în Grecia dus intors în iulie, apoi în luna septembrie am mai mers încă o dată dus întors, numai că la întoarcere la granița cu România ne așteptau bulgarii cu zâmbetul pe buze să ne spună că nu avem vinieta valabilă”, a scris românul pe un forum pe Facebook.