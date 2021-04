Ce a pățit Smiley când și-a luat fiica în brațe. Totul s-a întâmplat în fix o secundă, de fapt

Smiley a avut parte de emoții teribile în momentul în care și-a văzut pentru prima oară fiica. Ce s-a întâmplat când a reușit să o țină în brațe? Momentul acela a fost crucial pentru relația lor tată-fiică.

Smiley și Gina Pistol sunt în culmea fericirii, iar de puțin peste o lună se bucură de cele mai intense momente. Cei doi sunt împliniți, iar venirea pe lume a micuței Josephine Ana Maria le-a schimbat definitiv viața.

Cântărețul a mărturisit că tot ce face fiica sa îl impresionează, deși a vorbit cu un medic periadru care i-a spus că totul este normal pentru un nou-născut. Moderatorul de la Românii au Talent o adoră pe micuța sa și iubește să se uite la ea în timp ce se trezește și face toate fețele posibile, încercând să recunoască lucrurile din preajma ei și să descopere ușor lumea cu care a făcut recent cunoștință.

Toate gândurile și acțiunile se concentrează asupra fetiței, iar artistul vorbește deschis despre primele trăiri din rolul de tătic. Prima strângere în brațe cu Josephine a fost cea care l-a impresionat definitiv.

Boem, artistul a descris mirosul pe care-l simte în ultima perioadă oprindu-se astfel la cel de mușețel, care indică liniște și calmitate. Deși nu credea că ceva atât de important are să-i schimbe viața chiar în pandemie, iată că se bucură de faptul că nu are concerte sau evenimente și poate astfel să stea acasă alături de fetele sale.

Primele impresii ale proaspetei mămici sunt clar cele mai realiste. Aceasta a susținut că doarme foarte puțin pe noapte, că se odihnește rar și că nimic din ceea ce a citit anterior în cărțile pentru părinți nu se pupă cu realitatea de care s-a lovit.

„Atunci când am ţinut-o pentru prima dată în braţe, am rămas şocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracţiune de secundă. Cumva era ceva care îmi lipsea şi doar s-a ataşat trup şi suflet de tine. Aşa fizic, mirosul e de muşeţel, e un miros liniştitor, de fericire, combinat cu temeri, cu transpiraţie multă, e o combinaţie ciudată. Mă uit cum se trezeşte şi are un ritual care pentru mine este un adevărat spectacol. Deschide ochii uşor, începe să se întindă şi face toate feţele posibile. E foarte expresivă. E ceva fantastic. Avem momente în care ne uităm unul la altul, ochi în ochi, şi la un moment dat zâmbeşte”

