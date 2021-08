Ce a pățit Mircea Badea în timp ce era în lenjerie intimă, lângă soția lui. A trăit o rușine de nedescris

Mircea Badea a povestit un episod mai puțin plăcut care s-a petrecut în timp ce era în chiloți alături de soția sa. Jurnalistul a simțit o rușine de nedescris. Fanii l-au compătimit teribil după ce au auzit totul.

Mircea Badea a povestit despre un episod rușinos. Acesta i-a șocat pe fanii emisiunii lui Radu Tudor când a mărturisit ce s-a întâmplat în Italia. Jurnalistul se pregătea să strângă jucăriile copilului pentru mare și era îmbrăcat în ‘chiloți de plajă și un maieu’.

Totul se petrecea chiar în timpul Festivalului de film de la Veneția, iar după ce și-a făcut corespunzător bagajele de plajă, a revenit în recepția Festivalului. Toți oamenii erau îmbrăcați extrem de elegant dat fiind momentul important, timp în care el era în chiloți și cu un sac de jucării după el.

Chiar când voia să ajungă la lifturi a văzut că iubita lui dădea un interviu. Carmen se dusese în prealabil în cameră și se îmbrăcase, dar el a rămas să strângă lopățelele de nisip și astfel planurile lor au fost schimbe.

Vedeta a sesizat ce se întâmplase și a rămas șocată. Bărbatul s-a întrebat oare ce era în mintea tuturor care l-au văzut în această postură. Ciudat a fost că sportiva abia dacă l-a băgat în seamă, cel mai probabil întrebându-se ce caută îmbrăcat astfel în recepție.

Când au văzut-o reporterii, au întrebat-o ce face, cum se simte la Veneția. Ea dădea interviu, iar eu am trecut absolut șocat, cu sacul. Prietene, nici nu s-a uitat. A fost pe sistemul: Doamne, cine o fi ăsta?!” Asta am pățit eu la Veneția” Mircea Badea (Sursa: Antena 3)

„Voiam să ajung la lifturi. Și, când mă uit, colega de apartament (n.r. – Carmen Brumă) dădea un interviu. Zic: What?! Ea se dusese în cameră, se îmbrăcase să mergem în oraș, dar eu întârziasem că strângeam lopățelele de pe plajă și a durat ceva.

„La un moment dat, m-am aflat, fără să știu, exact în timpul Festivalului de la Veneția, unde se ținea evenimentul. Habar nu aveam. M-am dus la plajă și am rămas eu să strâng jucăriile copiilor.

Aveam un sac mare în care puneam lopățele, găletușe etc. Am luat sacul, l-am pus pe umăr, eram în chiloți de baie, cu maieu și am intrat în recepția Festivalului de la Veneția. Ăia toți erau îmbrăcați pinguin, iar eu în chiloți cu sacul după mine”

Mircea Badea