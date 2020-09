Ce a pățit Mihai Stoica după meciul de aseară: „Am 55 de ani și am trecut prin atâtea”

Mihai Stoica a vorbit vineri de dimineață despre situația nemaiîntâlnită de la FCSB și despre eliminarea din turul III din Europa League, după ce a fost înfrântă cu 0-2 cu Slovan Liberec.

Mihai Stoica, după eșecul FCSB. ”Voiam să vorbesc azi cu Șut și nu puteam, îmi venea să plâng”

Mihai Stoica a fost vizibil afectat de problemele de la FCSB, ca urmare a numărului mare de cazuri de coronavirus de la club. Mihai Soica s-a arătat îndurerat de înfrângere, chiar a avut momente în care nu și-a găsit cuvintele.

Conducerea clubului FCSB a fost nevoit ieri să încropească o echipă cu care să dispute meciul împotriva celor de la Liberec, pentru că cea mai mare parte a jucătorilor este infectată cu coronavirus.

FCSB nu avea cu cine să joace

Astfel, potrivit unei prevederi UEFA, cluburile au voie până în ora 15:00 în ziua meciului să stabilească echipa, lucru făcut de conducerea FCSB, care a împrumutat jucători pentru a putea disputa meciul.

Meciul s-a terminat într-un final în defavoarea FCSB, Slovan Liberec mergând mai departe în Liga Europa, însă Mihai Stoica a admirat hotărârea jucătorilor prezenți pe teren.

Mihai Stoica, dezamăgit profund de cele întâmplate

”Ne gândeam vreodată că aveam asemenea luptători în echipă? Voiam să vorbesc azi cu Șut și nu puteam, îmi venea să plâng! Am 55 de ani și am trecut prin atâtea. Am avut succese și am avut și dezamăgiri, doar dacă ne gândim la Middlesbrough e suficient. Acestui copil îi era interzis să joace, nu intrase în antrenament cu echipa. Am vorbit azi cu acest copil și … Zicea că e un vis îndeplinit…

Ce poți să le spui copiilor acestora? Că a venit un arbitru care pur și simplu nu avut să mergem mai departe? Poate câștigul e mult mai mare pentru că am descoperit ce avem în curte. Bănuiam și speram, dar nu știam!

FCSB s-a întărit după ce a trecut prin ce a trecut

Nu mai are rost să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asta știu Gigi și Vali Argăseală. Veneau jucători ca să joace, nu voiau, plecau… A fost ceva… A fost ceva care nu poate decât să ne întărească. Sunt fericit! Sunt fericit pentru că nu sper că vom ajunge mai buni decât am fost, ci știu asta! ”, a declarat Mihai Stoica la Pro X.

Oalele se sparg acum în capul lui Gigi Becali, care este acuzat că nu a scos bani din buzunar pentru a aduce la echipă jucători de la Astra.

Cehii nu ar mai fi câștigat dacă lotul FCSB era complet

”Cătălin bucătarul dacă ar fi fost trecut pe foaie și juca, arăta mai mult fotbal decât cehii. 100% știe mai mult fotbal decât jucătorii lui Liberec, în 30 de ani de când e la club.

L-ai băgat pe Simion, a jucat, l-ai băgat pe Șut, a jucat, a venit Enache, a jucat. Și copiii de mingi, dacă intrau, jucau bine. Păcat, într-o zi normală, cehii plecau cu plasa plină. Le-au trebuit 60 de minute să își dea seamă că joacă cu un om în plus, așa frică le-a fost de Steaua (n.r. FCSB). Și la ora asta, cehii încă nu și-au dat seama că băieții de la Steaua (n.r. FCSB) nu puteau mai mult.

Gigi Becali s-a zgârcit când n-ar fi trebuit

Lui Gigi să îi pară rău, că s-a zgârcit la parale, cu agenții. Cu trei jucători buni, FCSB se califica și dacă îl trecea pe foaie pe Cătălin bucătarul”, a transmis Nana Falemi, pe Facebook.