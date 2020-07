EXCLUSIV Cum a ajuns Mihai Stoica să ia calea bisericii. Unde l-a trimis Gigi Becali pe Meme pentru a se ruga pentru fiica sa

Disperat că își poate pierde fiica, directorul tehnic al FCSB a mers la mănăstire și a promis în fața lui Dumnezeu că se va schimba total dacă Teodora se vindecă. Noi avem toate detaliile.

S-a retras din fotbal pentru a petrece tot timpul cu fiica sa

În urmă cu un an, Gigi Becali anunța că Mihai Stoica a decis să se retragă o perioadă din fotbal, fără a da, însă, prea multe amănunte. Desigur, cei care îl cunosc pe patronul FCSB s-au grăbit să spună că el este cel care l-a afară pe directorul tehnic, însă Gigi a negat vehement: “Meme e prietenul meu, dar a plecat. Are nevoie de o perioadă de liniște că are nu știu ce probleme. Nu va mai sta pe bancă. Nu se schimbă cu nimic prietenia noastră. Este un moment greu pentru el.

Nu o să vină nimeni pe poziția lui, am să îi demonstrez că sunt prietenul lui adevărat. Eu i-am zis că prietenii nu își dau demisia, ei se apără”, spunea Becali pe atunci. Timpul a trecut, iar Meme a și revenit în funcția de manager al clubului, însă are o atitudine total schimbată. El a renunțat la atacurile virulente asupra altor conducători de cluburi, ba chiar a pierdut o parte din încrâncenarea și impulsivitatea care l-au caracterizat în toți acești ani.

S-a rugat la mănăstiri pentru ca fiica lui să se vindece

Noi am aflat care este adevăratul motiv al plecării precipitate a lui Meme de la FCSB. Fiica acestuia a avut probleme de sănătate, despre care nu vom intra în amănunte din respect față de intimitatea familiei Stoica. Vestea că fiica lui trece printr-o cumpănă a căzut ca un trăsnet asupra lui Mihai, care a decis să se ocupe personal numai de Teodora. A dus-o la cei mai buni medici, i-a fost alături clipă de clipă, a încurajat-o și a sperat că tânăra de 25 de ani nu va pierde lupta cu viața. Au existat și momente în care Meme Stoica a fost extrem de deznădăjduit și a simțit că se prăbușește, însă de fiecare dată a fost ridicat de iubirea față de fiica sa, dar și de Gigi Becali, care nu a suflat o vorbă despre adevăratele motive ale plecării prietenului său de la club, deși a știut încă de la început adevărul.

De altfel, Gigi este cel care l-a învățat pe Meme să meargă la biserici și să creadă că Dumnezeu va face o minune și îi va salva copilul. Iar minunea s-a întâmplat. Astăzi, Teodora este mult mai bine, iar managerul FCSB este un om realmente schimbat: “A mers la mănăstiri și i-a promis lui Dumnezeu că dacă Teodora scapă, el nu va mai jigni pe nimeni, nu se va mai certa cu nimeni, își va domoli caracterul și va învăța să fie mai răbdător. Meme este alt om acum. Își cunoaște prioritățile în viață. Iubește fotbalul, dar viața lui o reprezință familia. Ca de obicei, Becali s-a purtat ca un frate. I-a fost alături cu orice, l-a ajutat să treacă peste această perioadă”, ne-au declarat surse din lumea fotbalului.