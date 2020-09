UEFA o ajută pe FCSB să se califice cu Slovan Liberec. Anunțul pe care îl așteptau Becali și Anamaria Prodan

UEFA ajută clubul FCSB pentru meciul cu Slovan Liberec. Acesta este anunțul care i-a pus pe jar pe Gigi Becali și Anamaria Prodan. Astfel, profitând de o prevedere a UEFA, latifunidarul din Pipera are voie să înregistreze jucători noi la echipă până la orele 15:00 în ziua meciului. FCSB are nevoie de jucători pentru că o mare parte din lot este infectat cu coronavirus, iar FCSB-Slovan Liberec are loc joi seară.

UEFA îi permite clubului FCSB să-și refacă lotul cu jucători de la alte echipe pentru meciul cu Slovan Liberec

O mare parte din lotul FSCB este infectat cu coronavirus, astefel că Gigi Becali nu are cu cine să se prezinte diseară la meciul cu Slovan Liberec. Acum, Gigi Becali, profitând de o prevedere UEFA, caută jucători de la alte echipe pentru a putea disputa FCSB-Slovan Liberec.

FCSB are probleme tot mari cu jucătorii, din cauza coronavirusului, înainte de meciul cu Slovan Liberec, din preliminariile Europa League.

FCSB-Slovan Liberec, meciul din turul 3 preliminar Europa League

FCSB – Slovan Liberec, meciul din turul 3 preliminar Europa League, se va joaca joi, de la ora 20:30. Duelul poate fi urmărit la Prima TV.

Astfel, echipa roș-albastră numără nu mai puțin de 15 cazuri de coronavirus în lot, în afară de cei din sfaf-ul tehnic, și cu greu poate alcătui o echipă de start care să se bată cu Slovan Liberec pentru calificarea în play-off-ul Europa League.

FCSB transferă jucători de la alte echipe

Astfel, înainte de meci, FCSB se folosește de o anexă din protocolul UEFA, care îi permite să înregistreze jucători la echipă până la orele 15:00 din chiar ziua meciului.

Din cauza problemelor de lot apărute în ultimele ore, FCSB poate înregistra jucători noi până la ora 15:00, astfel că șefii FCSB, în frunte cu Gigi Becali, încearcă să facă transferuri pe ultima sută de metri. Conform unei anexe a regulamentului UEFA, toți jucătorii vor putea fi trecuți pe listă pentru a fi folosiți în meciul de diseară cu Slovan Liberec.

Ce prevede protocolul UEFA

„Clubul poate folosi fotbaliști care nu au fost înregistrați la UEFA în termenele prevăzute de regulament, cu condiția ca aceștia să fie înregistrați în mod corespunzător la asociația lor națională și să efectueze un test care să fie negativ în conformitate cu Protocolul UEFA Return to Play” este paragraful care îi permite clubului FCSB să iasă din impas.

După ce nu a ajuns la un acord cu jucătorii Astrei (Dima, Bruno, V. Gheorghe și Graovac), FCSB primește o mână de ajutor de la clubul Hermannstadt și îi împrumută pe David Caiado (mijlocaș lateral) și Goran Karanovic (atacant).

Cu ce jucători s-ar juca FCSB-Slovan Liberec

Cum ar putea arăta FCSB-Slovan Liberec: Straton – G. Enache, Simion, Cană, Panțîru- Horșia, Perianu, Caiado – R. Ion – Karanovici, Ad. Petre.