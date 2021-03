Ce a pățit Mihai Albu după ce s-a vaccinat. A observat imediat și nu i-a venit să creadă

Mihai Albu s-a vaccinat astăzi împotriva noului coronavirus cu serul Pfizer. Acesta a povestit pe Facebook ce a pățit în urma acestei decizii. e pare că designerul a fost ”taxat” de către internauți, fapt pe care pe Mihai Albu îl ”bucură”.

Mihai Albu a spus în mediul online ce s-a întâmplat după ce a anunțat că și-a facut vaccinul împotriva noului coronavirus.

”Ma bucur extrem de mult ca in urma postarii anterioare, in care ma bucuram ca mi s-a facut vaccinul, un numar “impresionant” de cca 30 followers/friends mi-au dat pass! In urma acestei postari astept cel putin tot atatea actiuni de la cei care ma blameaza ca am facut acest vaccin… Era momentul sa fac putin loc celor care nu se simt ofuscati de actiunile personale in care cred. Daca exista vreo sansa sa scapam cat mai curand de “fuc*ing pandemic” eu sunt total pentru! Oricum ar fi, eu le respect tuturor optiunile! Tuturor!!”, a notat Mihai Albu pe pagina de Facebook.