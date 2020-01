Ce a pățit Marian Godină, după ce a încercat să ajute o familie nevoiașă. “Mi-am stricat sărbătorile”

Marian Godină a avut parte de o experiență neplăcută de sărbătorile de iarnă care abia ce au trecut. Ce s-a întâmplat după ce acesta s-a oferit să ajute o familie nevoiașă? Nu s-ar fi gândit niciodată povestea ar lua o așa întorsătură nefericită.

Marian Godină a auzit în preajma sărbătorilor de cazul unei familii nevoiașe. Este vorba despre o familie cu doi copii care trăiau într-un container de tablă. Polițistul s-a emoționat extrem de tare când a auzit de cazul nefericit al acestora, așa că a decis să-i caute și să le ofere o mână de ajutor. Acesta a cerut numeroșilor prieteni din mediul online să se implice cu cât pot, astfel ca micuții să ducă un trai mai bun. Într-un timp foarte scurt, familia s-a mutat într-un apartament, ulterior povestea luând o întorsătură total neașteptată.

„În mai puțin de 24 de ore am reușit să mutăm familia în noua casă, un apartament cu două camere complet mobilat și utilat pe care l-am închiriat de la o doamnă extraordinară. Tot ce vedeți în video am realizat fără să ne atingem de niciun ban din cei donați de dumneavoastră în conturi. Părinții vor merge la un serviciu stabil, nu la muncă cu ziua” Marian Godină

„Le-am pus în vedere să își caute de muncă pentru că nu le voi plăti pentru mult timp utilitățile și mâncarea, așa că, după câteva zile, surpriza plăcută a venit și omul ne-a anunțat că s-a angajat la un magazin mare unde să aranjeze căruțurile din parcare. M-am întrebat dacă nu ar putea lucra ca salahor în construcții, unde ar câștiga mult mai bine, dar am fost mulțumit că măcar va merge la un serviciu stabil, chiar dacă pe salariul minim și nu un job pentru ditamai omul de până în 30 de ani. La două zile după ce s-a angajat, „pe surse”, cum zic jurnaliștii, am aflat că omul nostru petrece cu multă băutură într-o zonă famată a orașului, alături de niște prieteni ai lui. Îmi pare rău și îmi cer scuze pentru ce am „reușit” să fac, știu că îmi voi pune mulți oameni în cap, voi pierde enorm din încrederea voastră dar, așa cum spuneam încă din titlu, când ești prost…și viața e grea”

Marian Godină