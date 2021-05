Ce a pățit Iulia Vântur în India. Vedeta a trecut prin momente dureroase

Este frumoasă, celebră, carismatică, are un partener care-i răsfață toate poftele și o carieră de succes în lumea muzicală din India. Cu toate acestea, situația nu a fost de la început roz pentru Iulia Vântur. Ce a pățit frumoasa blondină atunci când s-a mutat pe meleaguri indiene. Chiar ea a făcut această mărturisire.

La 40 de ani, Iulia Vântur spune că are tot ce-și trebuie pentru a fi fericită. Relația cu actorul Salman Khan a propulsat-o în carieră, vedeta bucurându-se de un imens succes pe piața muzicală din India. Deși trăiește o poveste de dragoste ca în filme, fosta prezentatoare de la Dansez pentru Tine a mărturisit că nu i-a fost întotdeauna atât de ușor.

În prezent, diva este prezentă în România pentru a rezolva anumite probleme adminstrative. Invitată la Antena Stars, vedeta de televiziune a povestit care a fost cel mai dificil lucru pe care a trebuit să-l învețe atunci când s-a mutat în India. Iulia Vântur spune că dorul de mamă și de țara de baștină au cuprins-o de foarte multe ori, în special din cauza faptului că se afla într-o țară cu o cultură total diferită de cea a României.

Chiar dacă s-a speculat, de-a lungul timpului, că Iulia Vântur s-a mutat din România cu scopul unic de a urma o carieră în muzică la Bollywood, frumoasa blondină a mărturisit că a luat această decizie cu sufletul, preferând să se lase dusă de val, neavând o intenție profesională propriu-zisă.

M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. (…) Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. (…) Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu ședrea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo.