Ce a pățit Ioana Ginghină, chiar la final de an. Vedeta e uluită: ”Wow ce an intens!”

A fost un an interesant pentru celebra actriță care a șocat lumea mondenă cu anunțul divorțului său. Dar ce a pățit Ioana Ginghină, chiar la final de an, a luat pe toată lumea prin surprindere. Mai ales pe vedetă, evident, care nu se aștepta să dea norocul peste ea la final de 2020 / început de 2021.

În ultimul an, viața Ioanei a luat o turnură neașteptată. Atât pentru ea, cât și pentru familiile și prietenii celor doi actori și foști soți. Ioana Ginghină a surprins în momentul în care a anunțat că se desparte de Alexandru Papadopol, actorul cu care are și o fiică, pe nume Ruxandra.

După ce a trecut peste divorț, pensie alimentară și partej, actrița s-a focusat mai mult pe viața ei de proaspătă burlăciță. A avut grijă de sufletul ei, de trup și de minte. A profitat de momentele de singurătate pentru a se redescoperi și acest lucru se pare ca i-a prins bine. De ce? Păi la final de an, Ioana Ginghină s-a reîndrăgostit de viață, cu ajutorul celor dragi!

Vedeta a mărturisit că a redescoperit dragostea, pe ultima sută de metri a lui 2020. Nu vrea să ofere mai multe detalii, momentan, și își ține iubitul departe de ochii curioșilor sau lumea mondenă. Ioana Ginghină a făcut dezvăluirea într-o postare publică, pentru fanii ei.

„Wow ce an intens… câtă nesiguranță, câte emoții, câtă schimbare ! Stau și mă uit la viața mea și realizez cât de mult s-a schimbat din ianuarie și până acum. După 1 an de singurătate și nesiguranță am intrat într-o nouă relație.

Ruxandra a crescut și am urmărit cum s-a schimbat de la o lună la alta, transformându-se într-o adolescentă cu personalitate. Tot în acest an, am început filmările la serialul „Adela” și acum pe final de an, mi-am achiziționat o nouă mașină, după aproape 10 ani de când merg cu cea veche.

Sunt recunoscătoare pentru abundența de sentimente și emoții care mi-au umplut sufletul în acest an. Am învățat atât de multe! Mulțumesc universului că sunt.

Am mai și greșit, dar asta este farmecul vieții, să învățăm și să ne dezvoltăm cu fiecare experiență sau provocare. Să vină 2021, zic! Chiar sunt curioasă ce vești ne mai aduce”, a scris Ioana Ginghină pe Instagram.