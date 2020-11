Ioana Ginghină este din nou fericită. Vestea pe care a dat-o admiratorilor

După ce a primit inelul de la iubitul ei, Ioana Ginghină este în al nouălea cer. Frumoasa actriță este pregătită acum să îmbrace iar rochia de mireasă. Artista a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul său.

Ioana Ginghină este din nou fericită

Deși părea că pe plan sentimental, lucrurile nu sunt chiar așa roz în viața ei, Ioana Ginghină are motive să zâmbească din nou. Artista are un nou partener, împreună cu care, la jumătatea lunii octombrie au împlinit un an de relație.

Invitată la emisiune TV, frumoasa actriță și-a luat fanii prin surprindere, mărturisind că a primit un inel de la partenerul ei. Însă, potrivit spuselor Ioanei, nu este vorba de un inel de logodnă, ci despre un cadou primit de ziua ei.

”Am primit un inel, dar nu e ăla care trebuie. Nu a fost cu oferta, doar cadou așa, cadou de ziua mea. E unul pe auriu. Pentru mine căsătoria mi se pare importantă atunci când construiești alături de cineva, chiar dacă nu duce până într-un final, ai ceva. Ca să tragi la aceeași căruță trebuie să ai contractul ăla. De asta aș mai îmbrăca rochia de mireasă. Aș mai vrea, de ce nu?”, a spus Ioana Ginghină la o emisiune TV.

Actrița se înțelege foarte bine cu mama partenerului său

Totodată, Ioana Ghinghină a mai dezvăluit că este pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă. Artista a mărturisit că a discutat cu partenerul ei despre căsătorie și și-au cunoscut și părinții. Deși viitorii cuscri nu s-au cunoscut, speră să își petreacă sărbătorile de iarnă împreună cu toți cei dragi.

”Am vorbit despre căsătorie că probabil că acolo se vor duce lucrurile, dar nu poți nici să te grăbești, e și pandemia asta, nu poți să faci nuntă. Avem noaptea nunții în fiecare noapte. Vreau să mă duc de Sărbători și la părinții lui și la părinții mei. Ai noștri nu s-au cunoscut reciproc. M-a întrebat mama mea ce părere am de mama lui. Chiar e drăguță”, a mai adăugat actrița, potrivit Spynews.ro.

La jumătatea lunii octombrie, Ioana Ginghină le-a dezvăluit fanilor că ea și partenerul ei împlineau un an de relație. Actrița spunea că se consideră o femeie foarte norocoasă, semn că bărbatul știe cum să o facă să se simtă împlinită. Totodată, Ioana a mărturisit că este foarte bucuroasă de noua ei aventură care a început să prindă ”scoarță”.