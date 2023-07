Ce a pățit fosta bebelușă Oana Ioniță în vacanța din Portugalia. Momente cumplite: ‘Toți pe jos’

Oana Ioniță a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în vacanța din Portugalia! Deși spera că va reveni în țară cu bine, fără peripeții, se pare că finalul sejurului nu a fost tocmai cum se aștepta. Fosta Bebelușă este dezamăgită și foarte nemulțumită de condițiile în care a fost tratată pe aeroport, înainte de sosirea în România.

Oana Ioniță a mers la Lisabona în vacanță. Șederea ei acolo a fost extrem de plăcută, s-a distrat cu cei doi copii ai săi și s-a ales cu amintiri extrem de plăcute. Se pare, însă, că lucrurile nu au stat la fel și la revenirea în țară. Pe aeroportul din Portugalia a avut parte de o experiență care, pur și simplu, a scos-o din minți.

Ajunși la aeroport, au făcut tot ce trebuia ca să ajungă la ultima etapă: îmbarcarea. Totuși, în timp ce așteptau de ore în șir să fie duși către aeronavă, au aflat că zborul lor a fost anulat din motive tehnice. Simțea că ceva nu este în regulă, așa că și-a căutat cazare. Cu greu a ajuns la apartamentul găsit, dar, în sfârșit, a reușit.

„Fără baterie la telefon cu trei copii după mine și pentru prima oară în Lisabona am reușit într-un final cu ajutorul șoferului de Uber, pe care l-am plătit suplimentar, să găsim cazarea. Am fost nevoiți să plătim suplimentar prin aplicație taxele de oraș și să îi trimitem proprietarului documentele noastre. Într-un final, în miez de noapte, am intrat în apartament . Fetele au adormit îmbrăcate din cauza oboselii. Erau pregătite ca la ora 8.00 să plecăm din nou spre aeroport”, a povestit Oana Ioniță