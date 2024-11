Ce este furosemidul, substanța interzisă găsită în sângele lui lui Hildeberto Pereira „Berto” de la U Cluj

Furosemidul, un diuretic cunoscut, revine în prim-planul sportului după ce a fost depistat în organismul lui Hildeberto Pereira „Berto”, jucător al Universității Cluj.

Fotbalistul și-a asumat responsabilitatea, declarând că nu a folosit substanța pentru a-și crește performanțele sportive. Însă furosemidul este interzis de agențiile anti-doping din cauza capacității sale de a masca prezența altor substanțe interzise, motiv pentru care toleranța în astfel de cazuri este zero.

„Eu, Hildeberto Pereira (Berto), fotbalist profesionist care a evoluat ultima dată pentru Universitatea Cluj, aș dori să clarific o situație recentă. Pe data de 6 septembrie am fost supus unui test antidoping, în urma căruia am fost depistat pozitiv cu substanța furosemid. Vreau să fiu cât se poate de transparent în privința faptului că nu am consumat nicio substanță cu intenția de a-mi spori performanțele sportive, ci din motive personale pe care le voi clarifica și justifica în fața instanței.