Deși sunt în divorț, Oana Ioniță încă locuiește cu soțul ei, dar nici nu vrea să audă de împăcare! Care este, de fapt, relația dintre ea și Florin Budnaru VIDEO EXCLUSIV

Oana Ioniță și Florin Budnaru au ales să își separe drumurile după 10 ani de conviețuire, cei doi având un băiat, iar Oana mai are o fată din căsnicia anterioară. Deși procedura a fost inițiată la începutul acestui an, cei doi încă mai locuiesc împreună. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fosta bebelușă ne-a spus că nu există vreo șansă de împăcare, ci rămâne doar să clarifice lucrurile între ei. Până atunci, Oana are în plan să petreacă timp mai mult alături de cei doi copii, excluzând din start ideea de vacanță în 4, ca pe vremuri.

Oana Ioniță a fost prezentă la cel mai așteptat eveniment monden al anului – Viva! Party 2023 -The Movie Night, unde a venit alături de fiica sa, Isabel

Ești prima oară la un eveniment alături de Isabel?

Da, e prima oară când sunt cu Isabel la eveniment. Am vrut să vadă și ea cum este seara. Este nebunie, sunt foarte mulți oameni, petrecerea e în toi, cred că se simte bine.

Mai vii la evenimente cu mama?

Da, este pentru prima dată și mă distrez bine. Îmi place.

Cum e perioada asta pentru voi cu greva în învățământ?

Isabel: Sunt bine, într-un fel sunt tristă că nu fac școală și nu-mi văd colegii și nu socializez așa de mult și stăm în casă.

Tu cum te descurci cu ambii copii acasă? Cine te ajută?

Momentan eu mă ajut singură. Astăzi am gătit cred că vreo 6 ore, am călcat, am făcut lucruri. Îmi doresc să stau cu ei, să-mi petrec mai mult timp cu ei, pentru că în ultimii ani și cu pandemia, am investit foarte mult în businessul meu, în academia de dans, să ridic cât mai mulți copii și să câștig cât mai multe premii la concursuri și mi-am dat seama că și ei au nevoia de atenția și de grija mea și acum îmi petrec timp cu ei.

Îți calcă vreunul pe urme? E pasionat de dans?

Cred că nu au de ales, pentru că stau toată ziua la sală și fac și balet și dans contemporan și gimnastică. Știu că îi va ajuta să se modeleze ca viitori adulți.

Oana Ioniță: „Sper ca totul să se termine cu bine pentru binele copiilor”

În ultima perioadă ai trecut prin niște schimbări pe plan personal, cum i-ai anunțat pe copii de despărțire?

Încă mai trec prin schimbări și probabil că o să trec toată viața prin schimbări, unele mai grave, altele mai puțin grave. Sper ca totul să se termine cu bine pentru binele copiilor.

Dar i-ai pregătit înainte de a locui separat?

Încă nu avem ce să pregătim, încă suntem în derularea separării, așa că mai durează.

Oana Ioniță: „Ne înțelegem de comun acord să stabilim anumite lucruri”

Adică locuiți tot împreună?

Da și ne înțelegem, adică ne înțelegem de comun acord să stabilim anumite lucruri și priorități pentru ei.

Crezi că mai există posibilitatea să vă mai dați o nouă șansă?

Nu, decizia e clară.

Ai de gând să mergi și la o consiliere psihologică sau ați apelat înainte de a lua această decizie?

Nu, e cel mai important dialogul dintre noi. Consider că cu cât vorbim mai multe lucruri și dacă stabilim toate detaliile și totul este pus la punct, e important ca noi doi să ne punem de acord asupra programului, asupra a tot ceea ce se va întâmpla pe viitor.

Vacanțele presupun că trebuie organizate din timp. Când e vorba de ceva pozitiv, toată lumea să își deschidă sufletul și îmi doresc să mă gândesc cât mai mult la lucrurile care ne pot aduce zâmbetul în viața noastră.

Copiii își doresc să viziteze cât mai multe locuri din România, noi ne dorim să plecăm în Portugalia la un concurs de balet, la o finală mondială.

Noi două, da. Voiam să îl luăm și pe Maxim, dar, din păcate, are o premieră la Teatrul de Operetă Ion Dacian alături de tatăl lui și am zis că poate la anul o să reușim să plecăm și cu el. Avem așa puțin de străbătut și România și străinătatea.

Aveți în plan și o vacanță în 4?

Nu, eu vreau să fiu foarte mult timp cu copiii și să îi plimb foarte mult prin țară și să mergem inclusiv într-o tabără de vară, pe care o organizăm.

De ce a renunțat Oana Ioniță la televiziune

Nu îți este dor de televiziune? Ai primit oferte să te întorci pe micul ecran?

Nu, nu am primit oferte, sunt foarte bine cu academia pe care o am, într-adevăr am renunțat de câțiva ani la televiziune pentru a merge pe businessul pe care m-am focusat foarte mult.

Îmi este dor de televiziune, tocmai de aceea din când în când mai merg invitată la câte o emisiune și am așa o nostalgie, dar, poate, cine știe, o să merg ca și invitată în continuare.

