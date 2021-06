Ce a pățit fata Biancăi Drăgușanu, de fapt. Vedeta este tristă: ‘3 luni durează’

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu le spunea fanilor ei că fiica sa are oarece probleme de sănătate și că așteaptă cu nerăbdare verdictul medicilor în ceea ce o privește.

De data aceasata însă, Bianca Drăgușanu a spus că lucrurile nu sunt atât de grave și că micuța Sofia trebuie să urmeze un tratament pentru câteva luni.

Vedeta a fost recent cu fiica ei sa la medic, ca să a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă micuța Sofia. Blondina a aflat fiica ei are nevoie să-și întărească imunitatea, care este cam scăzută și că să urmeze un tratament de câteva luni.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a spusBianca Drăgușanu.