Fiica Biancai Dragusanu are probleme de sanatate Prin ce trece micuta Sofia

Fiica Biancăi Drăgușanu trece prin clipe dificile. Vedeta are o viață extrem de agitată, însă nu doar pe plan amoros, căci acum are și probleme cu fiica ei Sofia.

De mai bine de trei luni se chinuie Bianca Drăgușanu să afle ce fel de afecțiune are fetița ei, care tușește de aproape o lună. A mers cu ea la mai multe analize, inclusiv la alergolog și au făcut analize de plămâni.

Pentru că nu a reușit să afle nimic, vedeta a apelat la un profesor doctor din Cluj pentru a îi trata problema de sănătate micuței Sofia.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru actualitate.net.