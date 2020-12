Ce a pățit Dorian Popa în garsoniera din București. A ajuns acasă și a fost uluit de ce a văzut

Deși mereu îl vedem bine dispus și zâmbind, din când în când și lui Dorian Popa îi bat problemele la ușa casei. Locuința artistului a fost vandalizată. Vedeta a făcut primele declarații după incident.

Unul dintre cei mai apreciați artiști din România, Dorian Popa este o fire sinceră, deschisă și mai tot timpul îl vedem cu zâmbetul larg deschis. El a reușit să ajungă la inimile tuturor românilor prin felul său de a fi. Din păcate, ca pe fiecare dintre noi, uneori problemele nu îl ocolesc. Recent casa lui Dorian a fost vandalizată.

Este vorba despre garsoniera în care artistul și-a petrecut adolescența. Mai mult, Dorian Popa a locuit acolo timp de șapte ani cu Babs, iubita sa. Dorian a declarat pentru Antena Stars că toate amintirile din perioada în care era ”tânăr și neliniștit” le are din garsoniera respectivă.

”Garsoniera am cumpărat-o acum jumătate de an, dar ea nu este ceva nou pentru mine, pentru că este garsoniera în care eu am trăit alături de iubita mea șapte ani. Este o garsonieră care era oricum jumătate de moștenire de la mama mea, mi-am despăgubit verii cu jumătatea pe care o meritau din punct de vedere legal, evident și am păstrat garsoniera pentru că pentru mine are foarte multe amintiri această garsonieră.”, a declarat Dorian Popa pentru Antena Stars.