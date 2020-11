Drama secretă a lui Dorian Popa. Artistul a mărturisit cu ce a trăit pe suflet ani buni

Dorian Popa este artistul preferat al multor români. Acesta are și o mulțime de admiratori pe toate platformele de socializare, este mereu jovial și pregătit pentru fanii lui, dar nimeni nu știe că acesta ascunde o mare dramă.

Drama secretă a lui Dorian Popa

Toată lumea știe că Dorian Popa este un om vesel și mereu pus pe șotii, însă puțini sunt cei care cunosc că artistul a trecut printr-o reală dramă, pe vremea când era doar un copil. Mai precis, atunci când avea o vârstă fragedă, părinții lui Dorian Popa au divorțat, iar acesta a fost extrem de afectat de acest lucru pe care l-a trăit. Mai mult decât atât, tatăl său a vrut cu orice preț să-l îndepărteze pe acesta de mama lui, ba chiar l-a șantajat emoțional, oferindu-i o mașină și spunându-i să nu mai păstreze deloc legătura cu cea care i-a dat viață.

Dar artistul i-a înapoiat mașina la scurt timp, iar într-un timp la fel de scurt, tatăl lui a murit. Cu adevărat dureros este și faptul că Dorian Popa nu a fost la înmormântarea propriului său tată, iar la un moment dat, el a vorbit deschis despre cele întâmplate.

”El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa la ”Acces Direct”.

Dorina Popa a continuat șirul dezvăluirilor

”Tata nu a vrut să colaboreze cu nimic la creșterea noastră, dar ne-am descurcat. S-a chinuit mama cu noi, dar a reușit. Mama e profesoară de canto, lucrează cu liceenii și de asta s-a descurcat cu noi. Mama ne mai trăgea de urechi, de păr, când vedea că sărim calul și a fost bine. O mai supăr și acum la 2-3 săptămâni. Sunt destul de amețit!”, a mai spus artistul.

La ora actuală, Dorian Popa are o relație lungă și serioasă cu Claudia Iosif, un designer cunoscut în mediul online, cu care vrea să își întemeieze o familie.

”Lăsăm lucrurile să vină de la Doamne Doamne. Cu siguranță că ne dorim asta, cu siguranță ne dorim o familie în viitor, dar deocamdată nu știu. Eu sunt mai mititel așa, sunt mai panicat, mai… Știu că e frumos, dar să nu pierdem din vedere că eu vin dintr-o familie care nu a reușit să… Doamne ajută”, a mai declarat Dorian.