Ce a pățit Dani Oțil după ce a discutat în emisiune despre copilul și restaurantul său: ”Mi-e frică totuși”

Dani Oțil a mărturisit că are de ceva timp ”probleme cu haterii” care îi scriu pe Instagram. Nu doar lui, ci și soției sale, după cum mărturisea Dani Oțil în alte ediții ale emisiunii Neatza.

Dani Oțil a mărturisit în ediția de azi a emisiunii că iar a fost ”certat” de un hater pe rețelele de socializare. Iată din ce cauză și de ce a ajuns să se teamă simpaticul matinal.

Dacă aveam un milion de euro, vorbeam despre el. Mi-e frica totuși ca sub acest profil ce are la poză un Doberman să nu fie soacra-mea….”, a spus Dani Oțil în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

”Mi-a scris un hater pe Instagram că de ce vorbesc iar in emisiune de copil, restaurant sau sportul pe care îl fac. De ce zic ca e hater? Pentru ca la poza de profil avea un Doberman, nu avea nicio postare, dar îmi scria mie, în schimb….Păi pentru ca atâta am!

Dani Oțil a dezvăluit ieri în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani că el și soția sa joacă Monopoly, acesta fiind cel care a învățat-o să joace acest joc. Potrivit spuselor lui Dani Oțil, chiar dacă ea nu stăpânește foarte bine acest joc, ”norocul începătorului„ este de partea ei, reușind să iasă des învingătoare.

Matinalul a afirmat că nu îl deranjează să fie bătut la Monopoly de soția sa neapărat, ci de gestul ei ca să-și proclame victoria: o piesă în care vocea celebrului Florin Salam se aude puternic, ”Dau cu zarul”.

”Eu am invatat-o pe sotia mea sa joace Monopoli. Joaca atat de prost, dar castiga, ca are noroc. Si nu ma enerveaza ca castiga, ci ca de fiecare data cand o face pune o piesa de-a lui Florin Salam, ceva cu ”dau cu zarul”. Eu ma duc in garaj…”, a spus Dani Oțil azi în emisiune, spre amuzamentul tuturor.

”Versurile piesei sunt sugestive: ”Dau cu zarul 6:5, n-am nevoie de servici/Dau cu zarul 6:6, ca mine nu se mai naște”.