Ce a pățit Andreea Bănică la tribunal. Vedeta a povestit tot: ”M-am simțit hărțuită”

Andreea Bănică a fost chemată până acum de două ori la tribunal în procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. De data aceasta, ea a acceptat despre postura de martor în care a fost citată.

Astfel, Andreea Bănică a spus că s-a simțit hărțuită pe parcursul celor două înfățișări pe care aceasta le-a avut ca martor în proces, din partea Claudiei Pătrășcanu.

“A fost acea legătură dintre mine și Claudia din trecut, care nu s-a rupt niciodată. Ea m-a rugat să fiu martor. Nu m-am dus ca martor al căsniciei lor. Am fost singurul om care a ajutat-o atunci când nimeni nu ajutat-o. Am fost de două ori la tribunal, m-am simțit puțin hărțuită la proces. Dar am făcut față. Nu mi-a plăcut în instanță. Nu poți să motivezi ce ai de zis. Te pune să zici doar: da sau nu. Pai de ce mă mai chemi? Eu chiar am spus ce s-a întâmplat în seara aia, în ce stare am găsit-o, cum am luat-o de acolo. Mi-a spus: ”blondo vino, nu am cine să mă ajute”, a spus Andreea Bănică, la Xtra Night Show, la Antena Stars.