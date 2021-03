Gabi Bădălău, scandal cu Poliția Capitalei. Ce a făcut iubitul Biancăi Drăgușanu

Gabi Bădălău se află în mijlocul unui proces anevoios cu Claudia Pătrășcanu privind custodia celor doi băieți. De parcă problemele nu erau suficiente, acum, afaceristul are de rezolvat câteva probleme cu Poliția.

Gabi Bădălău i-a dat în judecată pe polițiștii de la Secția 1 din Capitală, după ce aceștia i-au aplicat o amendă. Afaceristul a primit o sancțiune contravențională pe 7 februarie, însă a considerat că pedeapsa a fost aplicată pe nedrept, așa că a contestat-o, iar acum așteaptă ca lucrurile să fie rezolvate în favoarea lui.

Nu este singura problemă pe care Gabi Bădălău o are cu autortiățile statului. El se află într-un proces dificil cu Claudia Pătrășcanu, care a fost mutat la Tribunalul București.

Luna aceasta, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au avut o nouă întrevederere în procesul de divorț. Artista a venit însoțită de Andreea Bănică, cea care este martoră în acest dosar.

La ultima înfățisare a procesului dintre cei doi, artista a declarat că ea nu îi cere soțului ei nimic, ci că tot ce își dorește este pentru binele copiilor săi. Ea a mai declarat că și-ar dori o relația amiabilă cu tatăl băieților săi, însă el nu își dorește același lucru și o jignește în diferite ocazii pe vedetă.

„Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza. (n.r. ai mai ținut legătura cu Gabi Bădălău?) Noi nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește”, a spus Claudia Pătrășcanu, la ieșirea din sala de judecată.

Ea a declarat că nu a refuzat niciodată să îi dea copiii afaceristului și nu i-a interzis să îi viziteze, infirmând declarațiile lui Bădălău în fața instanței.

„Niciodată nu am refuzat să-i dau copiii, nu aș face acest lucru, dar în același timp țin cont de doleanțele copiilor mei și cunoaște foarte bine domnul Gabi această situație. El încearcă niște strategii, dar eu le consider greșite”, a mai spus artista.

Vedeta se luptă pentru custodia copiilor săi și a declarat în repetate rânduri că afaceristul este un părinte iresponsabil. În plus, cei doi, potrivit spuselor artistei, ar avea un contract de mediere în care sunt stabilite anumite lucruri pentru copii.

“Voi demonstra că avem un contract de mediere unde am stabilit niște lucruri pentru binele copiilor. În primele șase luni, eu nu am primit nici un ban de la el. El mi-a cerut 50.000 de euro, patul și mobila unde dorm copiii, mie, mama copiilor lui. Vreau banii mei din garsoniera pe care am vândut-o! Banii de la nunta mea. Această femeie, mama lui Gabi Bădălău, venea și-mi lua banii. Mi s-a luat tot, m-au aruncat în stradă. Eu când l-am cunoscut pe Gabi, în 2014, era falit, eu aveam apartament, mașină. Le-am vândut. Bădălău juca la cazino banii mei de chirie din apartament! “, a spus Claudia Pătrășcanu.