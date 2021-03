Florin Ristei și Naomi, declarație de dragoste în direct la Antena 1. Cum a reacționat Andreea Bănică

Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei a putut fi văzută azi la emsiunea SuperNeatza, de la Antena 1. Evident, și a fost luată la întrebări, dar despre ce subiect credeți, evident despre ea și artist.

Astfel că Naomi Hedman ”nu a mai avut încotro„ și a răspuns la întrebarea dacă este Florin Ristei bărbatul ideal. Ea nu s-a ferit de cuvinte și a spus că îl iubește și că între ei chiar există dragoste.

”Sunteti atat de frumosi impreuna. Nu stiam ca sunteti impreuna. O sa iasa un copil sau doi foarte frumosi. Imi place contrastul dintre voi”, a ținut să îi spună Andreea Bănică lui Florin Ristei, care a povestit apoi despre copii și despre cea mai noua piesă a sa, în colaborare cu Dorian Popa, și anume ”Dragoste încercată”.

Sofia a iesit in parc cu cei de la scoala, e prima oara cand iese, am emotii. Incerc sa o las sa se maturizeze. Noah este cu taticul lui acasa. Are grijă si Sofia de Hoah, este atat de usor pentru ea cu scoala online, multumesc lui Dumnezeu ca este un copil foarte istet. Cât despre piesă, ma bucur ca am facut colaborarea cu Dorian, este un om foarte energic, el nu este nicodata suparat, la nu exista asa ceva, si am zis ca trebuie sa fac o piesa cu el. Piesa este facuta de Laurentiu Duta, prietenul meu”, a spus Andreea Bănică în emisiunea SuperNeatza de la Antena 1.