Unde au plecat Adela Popescu și Radu Vâlcan. Vacanță surpriză în familie

Adela Popescu și Radu Vâlcan adoră să călătorească. Cu părinții, cu copiii sau doar ei doi, actorii își fac adesea bagajul pe repede-nainte și pleacă în lume. După o scurtă relaxare la munte, în România, aceștia au ales Maldive, destinație pe care fosta prezentatoarea ”Vorbește lumea” a admirat-o pentru prima dată. Ajunși nu de mult acasă, acum au împachetat din nou și au plecat tot la munte, cu băieții lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță în familie pe nepusă masă

„Noi ne-am hotărât brusc să plecăm la munte. Am primit un filmuleț de la fratele lui Radu care era pe la Sinaia aseară și ningea superb și astăzi, de dimineață, ne-am trezit cu chef de munte. (…) Am ajuns, ce frumos mai ninge. Am ajuns! Ce frumos mai ninge. Ninge ca în povești. Un vis. Ce mă bucur că am venit. Așa vreme superbă la munte nu am mai prins de ani. Chiar mă bucur că am dat o fugă. Ăștia mici sunt în extaz pur și simplu și mâine o să încercăm să-l punem pe Alexandru pe schiuri.

Chiar mă întrebat dacă o să mai prind vreodată zăpezi și troiene ca în copilărie. Nu-mi dădeam seama dacă eram eu mică și le vedeam enorme, dar acum, în Poiană, zăpada este ca în copilărie. Este superb. Zăpadă peste tot, din aceea moale. E foarte frumos. Mă bucur mult, mult că am prins. Mă rog, nu voiam în martie, dar e bine și acum”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Vedeta Pro TV este însărcinată pentru a treia oară

„Vom mai avea un nepoțel”, a anunțat Adela Popescu în ianuarie, în ultima ediție în care s-a aflat la cârma emisiunii de zi de la Pro TV. A a fost înlocuită de cântăreața Lora.„Nu am crezut că momentul va fi așa intens. L-am vizualizat în fel și chip, dar l-am văzut chiar și pe Cove emoționat. El nu e om care să arate. E o schimbare importantă, deși am mai trecut prin asta de două ori. Sentimentele mele sunt mai puternice și față de echipă, față de tot ceea ce am trăit alături de Cove. E o despărțire grea, dar toată atenția mea trebuie să se îndrepte spre bebeluș”, spunea vedeta atunci.