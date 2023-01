Ce a mărturisit Radu Groza la 8 ani de la despărțirea de Roxana Nemeș. În ce relații au rămas, de fapt EXCLUSIV

Radu Groza și Roxana Nemeș s-au despărțit cu scandal, în urmă cu 8 ani, impresarul acuzându-și fosta iubită că l-a înșelat. În prezent, artista și-a refăcut viața, este căsătorită cu Călin Hagima, în timp ce impresarul este singur, potrivit propriilor mărturisiri făcute exclusiv pentru Playtech Știri. Acesta ne-a mai spus că nu-i poartă niciun fel de resentiment Roxanei și că, dimpotrivă, este dispus să o ajute și să colaboreze cu ea, dacă se mai ivește ocazia.

Roxana Nemeș este singura iubită cunoscută, în compania căreia s-a afișat Radu Groza. Deși între ei totul părea cât se poate de serios, s-au despărțit, cu scandal, după o relație de cinci ani. Impresarul și-a acuzat partenera, la acea vreme, că l-a înșelat, lucru negat însă de Roxana.

După despărțire, ei au încheiat și orice colaborare profesională. Radu Groza a continuat să lucreze cu Anna Lesko, pe care o impresaria atunci, și cu alți artiști, în timp ce Roxana era pe cont propriu.

La ani distanță, însă, au îngropat definitiv securea războiului. Mai mult, Radu Groza ne-a mărturisit că nu-i mai poartă niciun resentiment și că a avut chiar câteva colaborări cu ea, înainte de pandemie și este dispus și la altele, dacă se mai ivește ocazia:

„Cu Roxana am mai vorbit, în ultima vreme, mai puțin. Am avut acum câțiva ani câteva colaborări episodice. Nu mai am niciun fel de resentimente, o ajut dacă pot, și am ajutat-o în câteva rânduri și mi-a mulțumit pentru asta. Vom mai colabora dacă se va mai ivi ceva”, ne-a spus acesta.